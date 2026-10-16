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    Novo Nordisk muss zittern

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    Eli Lilly vor Milliardenchance: Neue Abnehmpille nimmt wichtige EU-Hürde!

    Eli Lillys Abnehmpille Foundayo nimmt eine wichtige EU-Hürde. Die mögliche Zulassung verschärft den Milliardenwettbewerb mit Novo Nordisk.

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    Novo Nordisk muss zittern - Eli Lilly vor Milliardenchance: Neue Abnehmpille nimmt wichtige EU-Hürde!

    Der US-Pharmakonzern Eli Lilly steht kurz vor einem wichtigen Durchbruch auf dem europäischen Markt für Abnehmmedikamente. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA hat am Donnerstag die Zulassung der Abnehmpille Foundayo empfohlen. Das einmal täglich einzunehmende Medikament soll sowohl zur Gewichtsreduktion als auch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt werden. Für die endgültige Zulassung fehlt nun noch die Entscheidung der Europäischen Kommission.

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    Die Empfehlung basiert auf umfangreichen klinischen Studien. In zwei Untersuchungen mit mehr als 4.740 Erwachsenen verloren die Teilnehmer unter Foundayo innerhalb von 72 Wochen je nach Dosierung rund fünf bis elf Prozent ihres Körpergewichts. In den Placebogruppen lag der Gewichtsverlust lediglich bei zwei bis 2,5 Prozent. Auch bei Typ-2-Diabetes zeigte der Wirkstoff Orforglipron eine deutliche Wirkung. In vier Studien mit insgesamt 3.765 Patienten sank der Langzeitblutzuckerwert HbA1c um 1,2 bis 1,9 Prozentpunkte. Unter Placebo betrug die Verbesserung lediglich 0,4 bis 0,8 Prozentpunkte.

    Eli Lilly greift Novo Nordisk an

    Die Entscheidung verschärft den Wettbewerb mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk. Dessen Abnehmpille Wegovy hat ebenfalls eine positive Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde erhalten. Beide Hersteller wollen von der steigenden Nachfrage nach wirksamen Medikamenten profitieren, die ohne Spritzen auskommen. Einen wichtigen Vorteil sieht Eli Lilly in der unkomplizierten Einnahme. Während bei der Wegovy-Tablette bestimmte Abstände zu Mahlzeiten und Getränken eingehalten werden müssen, kann Foundayo unabhängig vom Essen und ohne entsprechende zeitliche Einschränkungen eingenommen werden.

    In den USA ist Foundayo bereits seit April 2026 zugelassen. Im zweiten Quartal erzielte die Pille dort einen Umsatz von 98 Millionen US-Dollar. Im September erklärte Eli Lilly zudem, dass das Medikament bereits mehr als 30 Prozent der neuen amerikanischen Patienten erreiche, die eine orale Abnehmtherapie beginnen.

    Milliardenmarkt mit enormem Potenzial

    Der Markt für Medikamente gegen Adipositas könnte nach Analystenschätzungen bis 2030 auf ein jährliches Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar anwachsen. Besonders große Hoffnungen ruhen auf Tabletten, die für Patienten eine einfachere Alternative zu den bisher dominierenden Abnehmspritzen darstellen. Für Eli Lilly eröffnet die mögliche EU-Zulassung deshalb eine weitere Wachstumsperspektive. Das Unternehmen ist mit den Wirkstoffen Tirzepatid und Orforglipron bereits breit aufgestellt und könnte seine Position im Wettbewerb mit Novo Nordisk weiter stärken.

    Allerdings ist die Markteinführung in Europa noch nicht gesichert. Nach der ausstehenden Entscheidung der Europäischen Kommission müssen Preise und mögliche Kostenerstattungen in den einzelnen Mitgliedstaaten geklärt werden. Auch die Verträglichkeit bleibt ein wichtiger Faktor. Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Foundayo gehören Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Für Anleger dürfte neben der regulatorischen Zulassung entscheidend sein, wie schnell Eli Lilly anschließend Marktanteile gewinnt und welche Umsätze die neue Abnehmpille langfristig erzielt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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