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    Geht der neue Plan auf

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    Porsche-Chef startet radikalen Umbau – gelingt die Wende à la Ferrari?

    Porsche setzt auf Luxus statt Masse: Neue Supersportwagen, höhere Preise und ein harter Sparkurs sollen die Gewinne zurückbringen. Konzernchef Michael Leiters will dabei auch die Unternehmenskultur verändern.

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    Geht der neue Plan auf - Porsche-Chef startet radikalen Umbau – gelingt die Wende à la Ferrari?
    Foto: Balkis Press/ABACA - abaca

    Porsche will wieder zu den profitabelsten Autobauern der Welt gehören. Mit einem neuen Supersportwagen oberhalb des 911, deutlich höheren Verkaufspreisen und einem tiefgreifenden Konzernumbau soll die Trendwende gelingen. Konzernchef Michael Leiters orientiert sich dabei ausgerechnet an seinem früheren Arbeitgeber Ferrari.

    Mit der Präsentation des neuen Supersportwagens "Mission S" in New York hat Porsche ein deutliches Signal gesetzt. Das künftig oberhalb des legendären 911 positionierte Modell soll eine neue Ära für den Stuttgarter Sportwagenhersteller einläuten. Statt immer größere Stückzahlen anzustreben, will Porsche künftig stärker auf Exklusivität, höhere Preise und besonders zahlungskräftige Kunden setzen.

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    Der neue Chefdesigner Tobias Sühlmann, den Leiters von McLaren nach Stuttgart holte, verbindet bei dem Konzept klassische Porsche-Elemente mit einer neuen Mittelmotor-Plattform. "Der Mission S verbindet eine kraftvolle Mittelmotor-Supersportwagenplattform mit einer klaren, von historischen Porsche-Ikonen inspirierten Formensprache", erklärte Sühlmann. Technische Einzelheiten verriet Porsche noch nicht.

    Weniger Autos, deutlich höhere Preise

    Die Strategie hinter dem neuen Supersportwagen ist ambitioniert. Der Anteil besonders hochwertiger und margenstarker Fahrzeuge am Absatz soll von derzeit etwa einem Drittel auf nahezu 50 Prozent steigen. Gleichzeitig will Porsche den durchschnittlichen Verkaufspreis seiner 10.000 teuersten Fahrzeuge bis 2030 von rund 270.000 auf 330.000 Euro erhöhen.

    Neben dem Mission S arbeitet Porsche an einem großen SUV mit drei Sitzreihen, das oberhalb des Cayenne angesiedelt werden soll. Hinzu kommen exklusive Sondermodelle und individuell gefertigte Fahrzeuge, für die Kunden teilweise zweistellige Millionenbeträge bezahlen.

    Bis 2030 soll jährlich mindestens ein neues, für die Marke prägendes Modell vorgestellt werden. Verbrennungsmotoren und Hybridantriebe erhalten dabei wieder einen größeren Stellenwert. Leiters korrigiert damit die unter seinem Vorgänger Oliver Blume eingeschlagene Elektrifizierungsstrategie.

    Das Vorbild ist Ferrari. Leiters, der im Januar die Führung übernahm und zuvor für Ferrari und McLaren tätig war, kennt das Geschäft mit besonders exklusiven Sportwagen aus eigener Erfahrung. Die italienische Marke hat bewiesen, dass sich mit begrenzten Stückzahlen, hohen Preisen und einer konsequenten Luxuspositionierung außergewöhnliche Gewinnmargen erzielen lassen.

    Porsche muss nach Gewinneinbruch gegensteuern

    Der Strategiewechsel kommt nach zwei schwierigen Jahren. Während Porsche 2023 noch 5,16 Milliarden Euro Nachsteuergewinn erwirtschaftete und 2024 auf 3,6 Milliarden Euro kam, brach das Ergebnis im vergangenen Jahr auf gerade einmal 310 Millionen Euro ein.

    Verantwortlich waren unter anderem der schwache chinesische Absatzmarkt, höhere US-Zölle und kostspielige Fehlentscheidungen bei Elektrofahrzeugen. Besonders die Entscheidung, den neuen Macan ausschließlich elektrisch anzubieten, erwies sich angesichts der schwächeren Nachfrage als problematisch.

    Porsche steuert inzwischen gegen. Ein neues Einstiegs-SUV mit Verbrennungsmotor ist für 2028 vorgesehen. Einen rein elektrischen 911 schließt Leiters aus, während er weiterhin an einem elektrischen 718 Boxster festhält.

    Auf eine schnelle Erholung der Marktbedingungen will sich der Vorstandschef allerdings nicht verlassen. "Ich erwarte nicht, dass dieses Umfeld in den nächsten Jahren deutlich einfacher wird", erklärte Leiters bei der Vorstellung seines Restrukturierungsplans. "Der einzige vernünftige Ansatz ist, uns auf das zu konzentrieren, was wir selbst beeinflussen können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, das Unternehmen schlanker, schneller und widerstandsfähiger zu machen und unser eigenes Haus in Ordnung zu bringen."

    Radikaler Sparkurs: Bis zu 9.000 Stellen fallen weg

    Unter dem Namen "Sportwagenschmiede '35" soll Porsche grundlegend umgebaut werden. Ein zentrales Ziel ist es, die Gewinnschwelle auf weniger als 200.000 verkaufte Fahrzeuge jährlich zu senken. Der Konzern soll damit künftig auch bei deutlich geringeren Absatzzahlen profitabel wirtschaften können.

    Dazu wird die Zahl der Modellvarianten um 20 Prozent reduziert. Außerdem soll die Organisation verschlankt werden. Im Juli einigte sich Leiters mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Stellenabbau von rund 9.000 Arbeitsplätzen bis 2035. Das entspricht ungefähr einem Fünftel der Belegschaft.

    Auch bei der Unternehmenskultur setzt der neue Vorstandschef andere Akzente. Die Mitarbeiter sollen künftig stärker nach individueller Leistung beurteilt werden. Die bislang üppigen Jahresboni werden enger mit der wirtschaftlichen Entwicklung verknüpft. Künftige Bonuszahlungen sollen teilweise in Aktien erfolgen.

    Gleichzeitig wird die Zahl der monatlich erlaubten Homeoffice-Tage von zwölf auf acht reduziert. Leiters begründete seine Vorstellungen von stärkerer persönlicher Zusammenarbeit auf Betriebsversammlungen mit einem ungewöhnlichen Vergleich: Das gemeinsame Arbeiten im Büro sei ähnlich wie der Besuch eines Konzerts oder Fußballspiels, bei dem sich die Energie der Menschen unmittelbar erleben lasse.

    Auch die Vergütung der Führungskräfte wird angepasst, sodass individuelle Beiträge stärker berücksichtigt werden. "Wir wollten zeigen, dass sich niemand hinter der gesamten Organisation verstecken kann", erklärte Leiters.

    Der kulturelle Wandel zeigt sich sogar in Kleinigkeiten. Bei der Vorstellung der neuen Strategie trugen Leiters und seine Vorstandskollegen Krawatten. Eine frühere Bemerkung des Konzernchefs über die Wanderschuhe eines Managers hatte intern bereits Spekulationen über einen strengeren Dresscode ausgelöst. Leiters stellte später klar, dass keine neuen Bekleidungsvorschriften eingeführt würden.

    Margen sollen wieder zweistellig werden

    Die wirtschaftlichen Ziele sind anspruchsvoll. Bis 2030 soll Porsche wieder eine operative Umsatzrendite von zehn bis 15 Prozent erzielen. Langfristig strebt das Management mindestens 15 Prozent an.

    Vor dem jüngsten Gewinneinbruch hatte Porsche regelmäßig operative Margen oberhalb dieser Schwelle erreicht. Allerdings war das Geschäftsmodell damals stärker von hohen Verkaufszahlen abhängig. Unter Oliver Blume hatte Porsche seinen Absatz innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt und 2023 mehr als 320.000 Fahrzeuge verkauft.

    Diese Zeit ist vorerst vorbei. Vor allem der Nachfrageeinbruch in China offenbarte, wie anfällig die gewachsene Konzernstruktur geworden war. Leiters will Porsche deshalb wieder stärker auf seine sportlichen Wurzeln und besonders profitable Fahrzeugsegmente ausrichten.

    Dass die Strategie kurzfristig Früchte trägt, ist allerdings keineswegs sicher. Das geplante große Luxus-SUV dürfte frühestens 2029 erscheinen. Die neue Supersportwagen-Familie wird voraussichtlich noch länger auf sich warten lassen.

    "Fehler in der Produktplanung lassen sich nicht einfach oder schnell beheben", warnt Oxcap-Analyst Stuart Pearson.

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    Mein Tipp: Kurspotenzial ist genügend da!

    An der Börse stößt der neue Kurs grundsätzlich auf Zustimmung. Deutsche Bank Research bestätigte im Vorfeld der für den 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen die Kaufempfehlung für die Porsche-Aktie und beließ das Kursziel bei 55 Euro. JPMorgan sieht den fairen Wert bei 50 Euro.

    Der Umbau dürfte allerdings Zeit und erhebliche Anstrengungen erfordern. Neben dem Stellenabbau und der Neuordnung des Modellportfolios muss Porsche verlorenes Vertrauen bei seinen Kunden zurückgewinnen und die Profitabilität des bestehenden Geschäfts stabilisieren.

    Mit Mission S und der Orientierung am Ferrari-Geschäftsmodell zeigt Leiters, wohin die Reise gehen soll: weg vom Streben nach immer höheren Absatzzahlen und hin zu einer exklusiveren Sportwagenmarke mit höheren Preisen und besseren Margen.

    Für Aktionäre steht damit eine entscheidende Frage im Mittelpunkt: Gelingt es Leiters, Porsche wieder zu einem hochprofitablen Luxusunternehmen zu machen, oder dauert die kostspielige Neuausrichtung länger als erhofft?

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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