Iran-Krieg könnte weiter eskalieren

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember wurde bei 105,83 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa so viel wie am Vortag.

Nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche haben sich die Notierungen seit Montag in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Zwar haben zuletzt Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus die Sorge über die Ölversorgung aus dem Nahen Osten verstärkt. Dagegen wirkte allerdings die angekündigte Freigabe weiterer strategischer Reserven als Bremse bei den Ölpreisen.