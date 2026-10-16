DZ BANK stuft Kion auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion von 59 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal seien von schwächeren Aufträgen bei ITS und einer Unterauslastung geprägt, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die reduzierten Jahresziele hätten immerhin die Marktskepsis verringert. Der Experte schraubte seine Prognosen für den Gabelstapler-Hersteller nach unten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 34,41EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

