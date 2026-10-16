DZ BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3250 auf 3740 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal mit einem Wachstumsschub überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht. Die guten Perspektiven seien allerdings bereits mehr als eingepreist./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 4.213EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

