dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 16.10.2026 - 15.15 Uhr
- Nordex blickt nach starkem Quartal optimistischer
- Aixtron übertrifft Erwartungen bei Aufträgen und Marge
- Berlin und Paris wollen Verbrenner-Aus lockern
ROUNDUP: Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung
HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent belohnt.
ROUNDUP: Aixtron überrascht mit Aufträgen und Marge - Aktie gewinnt
HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität besser abgeschnitten als gedacht. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten im Schnitt nur etwa 215 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es weiter. Am Freitag erholte sich die Aixtron-Aktie etwas von ihrem Rücksetzer am Vortag.
ROUNDUP 2: Berlin und Paris einig über Verbrenner-Aus-Lockerung
BRÜSSEL/BERLIN - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten die Bundesregierung und der Élysée-Palast mit. "Der Übergang zu sauberer Mobilität muss mit Investitionen, Innovationen und Produktion in Frankreich, Deutschland und ganz Europa einhergehen."
ROUNDUP/Rechenzentren-Boom: Schneider Electric hebt erneut Ausblick - Kursminus
RUEIL-MAILMAISON - Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric stockt nach einem starken dritten Quartal erneut seine Jahresziele auf. Umsatz und operativer Gewinn sollen nun noch stärker zulegen als zuletzt schon avisiert, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Freitag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Vor allem die Ausrüstung von Rechenzentren soll weiter Schub geben. Konzernchef Olivier Blum zählt auch auf Preissteigerungen. Allerdings könnte der Konflikt im Nahen Osten den Automatisierungsspezialisten im Schlussquartal belasten, hieß es. An der Börse konnten die Nachrichten nicht begeistern.
Versicherer Travelers steckt höhere Sturmschäden weg - Aktie verliert
NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert. Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Dennoch verlor die Travelers-Aktie im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten mehr als fünf Prozent.
ROUNDUP: Fresenius besetzt Kabi-Führung neu - Verlängerung für Finanzchefin
BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius besetzt die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl (58), werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, teilte der Dax-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Bad Homburg mit. Antonelli verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzchefin Sara Hennicken bis zum Jahr 2032.
ROUNDUP/Unicredit: EZB macht Weg für Commerzbank-Übernahme frei
FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit bekommt für die Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit darf die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, tatsächlich gegen Unicredit-Anteile eintauschen. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen - und wollen dann die Kontrolle bei dem Frankfurter Geldhaus übernehmen.
^
Weitere Meldungen
-'FT': Großbritannien buhlte um die UBS
-Flugzeugfinanzierer ACG bestellt 75 Airbus-Jets
-Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank -VW bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor -Apotheken sehen keine Engpässe bei saisonalen Medikamenten -Konkurrenten der Deutschen Post ziehen an einem Strang -Chiphersteller Globalfoundries: Weitere Investitionen in Dresden im Blick -Bahn rechnet mit mehr Menschen am Hamburger Hauptbahnhof -ROUNDUP 2: München darf Vergabepraxis für Wiesn-Zelte beibehalten -ROUNDUP 2/Teure Zigaretten: Tabaksteuern ziehen deutlich an -ROUNDUP: Flugverkehr über Italien stundenlang gestört -Belttunnel - Arbeiten laufen nach Cyberangriff wieder an -Wo Elektroautos besonders boomen
-Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen
-Laut Airlines kein Kerosinmangel am Hamburger Flughafen°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 38,72 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+63,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.
während der Kurs im sommerlich dünnen MDAX-Handel von den bekannten algorithmischen Systemen gestern exakt an der Keilspitze bei 40,72 EUR kontrolliert gedeckelt wurde, um den charttechnischen Ausbruch zu sabotieren, brennt im realen Sektor lichterloh die Hütte.
Wer gestern Abend die ARD-Sondersendung bei Plusminus verfolgt hat, sah die nackte, ungeschönte Bestätigung dessen, was wir hier seit Wochen investigativ sezieren. Die europäische Offshore-Euphorie auf dem Meer steht vor einem historischen, strukturellen Trümmerfeld:
- Der BP-Milliarden-Kollaps: Die BP-Tochter Jera Nex BP wirft in der deutschen Nordsee komplett das Handtuch. Das operative Personal im Hamburger Büro wurde entlassen, die 4-Gigawatt-Megaprojekte (Oceanbeat East & West) sind de facto gestoppt. BP versucht verzweifelt, die Flächen, für die sie 2023 astronomische 6,8 Milliarden Euro geboten hatten, an den Bund zurückzugeben. Die Zins- und Lieferketten-Kosten haben das maritime Projekt kalkulatorisch pulverisiert.
- Die 2-Milliarden-Strompreis-Falle: Der Ausfall von 4 GW Offshore-Leistung entspricht dem Wegfall von 3 bis 4 großen Kernkraftwerken. Die wirtschaftliche Konsequenz ab 2032: Eine Erhöhung der Stromeinkaufskosten von mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr für Industrie und Verbraucher. Zudem drohen den Übertragungsnetzbetreibern bis zu 30 Milliarden Euro Fehlinvestitionen für Netzanbindungen, die ins Leere laufen. Die Netzentgelte im Inland werden die Quittung ausstellen.
- Das Vestas-Mahnmal: Während die dänische Konkurrenz mit schweren Materialschäden bei ihren Offshore-Flaggschiffen kämpft (der gebrochene Riesen-Flügel beim EnBW-Projekt He Dreiht lässt grüßen), zeigt sich die enorme strategische Weitsicht des Hamburger Managements.
Die erzwungene Onshore-Renaissance:
Die Bundesregierung steht mit dem Rücken zur Wand. Das Ziel von 80 % Ökostrom bis 2030 ist ohne den maritimen Ausbau maustot. Die einzige Rettung: Der Fokus MUSS radikal auf den Wind an Land (Onshore) verschoben werden, weil dieser deutlich schneller und kostengünstiger realisierbar ist. Die Onshore-Lobby diktiert bereits die Bedingungen: Im Kabinettsentwurf zur EEG-Novelle 2027 wurden bereits zusätzliche 12 Gigawatt Ausschreibungsvolumen für Wind an Land verankert! Flankiert von einer massiven 5.000-Megawatt-Sonderausschreibung im Oktober. Die EEG-Novelle ist eben noch lange nicht in Stein gemeißelt!
Lassen Sie die Shorter im dünnen Markt um Cent-Beträge schachern und sich von den einsamen 36-Euro-Modellen der RBC nicht ins Bockshorn jagen. Das fundamentale Onshore-System steht auf bombenfestem Boden, während die Konkurrenz im Meer versinkt. Mit einem bis 2028 voll ausgelasteten 18,4-Milliarden-Backlog im Rücken läuft das Getriebe unaufhaltsam weiter.
Ich nutze die verbleibende Urlaubszeit, um das dichte Material kaufmännisch final zu strukturieren.
Am Montag, den 05.10.2026 wird die Schublade geöffnet. Dann erscheint die exklusive Sonderedition: Der Offshore-Kollaps & Die Onshore-Renaissance
hier auf diesem Kanal. Pünktlich zum Start in den goldenen Oktober.
Bis dahin: Stoßfestes Aussitzen, die Zügel lang lassen und den Kopf frei halten!
Beste Grüße,
moneyonstreet
Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)