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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 16.10.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex blickt nach starkem Quartal optimistischer
    • Aixtron übertrifft Erwartungen bei Aufträgen und Marge
    • Berlin und Paris wollen Verbrenner-Aus lockern
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 16.10.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung

    HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent belohnt.

    ROUNDUP: Aixtron überrascht mit Aufträgen und Marge - Aktie gewinnt

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    HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität besser abgeschnitten als gedacht. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten im Schnitt nur etwa 215 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es weiter. Am Freitag erholte sich die Aixtron-Aktie etwas von ihrem Rücksetzer am Vortag.

    ROUNDUP 2: Berlin und Paris einig über Verbrenner-Aus-Lockerung

    BRÜSSEL/BERLIN - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten die Bundesregierung und der Élysée-Palast mit. "Der Übergang zu sauberer Mobilität muss mit Investitionen, Innovationen und Produktion in Frankreich, Deutschland und ganz Europa einhergehen."

    ROUNDUP/Rechenzentren-Boom: Schneider Electric hebt erneut Ausblick - Kursminus

    RUEIL-MAILMAISON - Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric stockt nach einem starken dritten Quartal erneut seine Jahresziele auf. Umsatz und operativer Gewinn sollen nun noch stärker zulegen als zuletzt schon avisiert, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Freitag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Vor allem die Ausrüstung von Rechenzentren soll weiter Schub geben. Konzernchef Olivier Blum zählt auch auf Preissteigerungen. Allerdings könnte der Konflikt im Nahen Osten den Automatisierungsspezialisten im Schlussquartal belasten, hieß es. An der Börse konnten die Nachrichten nicht begeistern.

    Versicherer Travelers steckt höhere Sturmschäden weg - Aktie verliert

    NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert. Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Dennoch verlor die Travelers-Aktie im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten mehr als fünf Prozent.

    ROUNDUP: Fresenius besetzt Kabi-Führung neu - Verlängerung für Finanzchefin

    BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius besetzt die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl (58), werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, teilte der Dax-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Bad Homburg mit. Antonelli verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzchefin Sara Hennicken bis zum Jahr 2032.

    ROUNDUP/Unicredit: EZB macht Weg für Commerzbank-Übernahme frei

    FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit bekommt für die Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit darf die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, tatsächlich gegen Unicredit-Anteile eintauschen. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen - und wollen dann die Kontrolle bei dem Frankfurter Geldhaus übernehmen.

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    Weitere Meldungen

    -'FT': Großbritannien buhlte um die UBS
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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 38,72 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+63,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer trotz starker vorläufiger Q3-Zahlen und der auf 11,5–12,5 % erhöhten EBITDA-Margenprognose für 2026. Diskutiert werden daraus errechnete Q4-Margen von rund 14–16 %, Leerverkäufe als mögliche Kursbelastung sowie die geschlossene Kurslücke bei 33,50–34 € und die Hürde bei 37 €. Einzelne erwarten eine Erholung auf 50 €; zudem werden Analystenziele bis 60 € genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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    dpa-AFX
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