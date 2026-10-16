US-Anleihen geben nach - Leiche Gegenbewegung nach jüngsten Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag gefallen und haben damit einen kleinen Teil der Gewinne im Verlauf der Handelswoche wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab um 0,22 Prozent auf 105,30 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,11 Prozent.

Kurz vor dem Wochenende zeigte sich am US-Anleihemarkt eine Gegenbewegung, nachdem zuvor eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst durch einen Ausverkauf bei Tech-Werten für eine kräftige Nachfrage nach den Festverzinslichen gesorgt hatte.