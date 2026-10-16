Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -1,02 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.559,35 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: The Home Depot +1,73 %, JPMorgan Chase +1,61 %, Nike (B) +1,58 %, Sherwin-Williams +1,58 %, Amazon -0,75 %

Flop-Werte: Cisco Systems -1,69 %, Unitedhealth Group -1,38 %, NVIDIA -0,90 %

Der US Tech 100 steht bei 29.639,02 PKT und verliert bisher -1,02 %.

Top-Werte: Honeywell Aerospace +3,08 %, Ross Stores +2,78 %, IDEXX Laboratories +2,47 %, O'Reilly Automotive +2,33 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,33 %

Flop-Werte: Moderna -9,41 %, CoreWeave Registered (A) -7,06 %, Nebius Group Registered (A) -6,46 %, Datadog Registered (A) -6,22 %, Astera Labs -5,91 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.741,37 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Pool +3,93 %, Host Hotels & Resorts +3,86 %, Northrop Grumman +3,36 %, Builders Firstsource +3,06 %, Martin Marietta Materials +2,81 %

Flop-Werte: Moderna -9,41 %, Coherent -7,07 %, Datadog Registered (A) -6,22 %, Super Micro Computer -5,94 %, Fortinet -5,67 %