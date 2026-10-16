🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD-Erfolg würde Stellung Deutschlands schwächen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul warnt vor Ansehensverlust bei AfD-Aufstieg
    • AfD-Russlandkurs könnte Deutschland isolieren
    • Wadephul nennt AfD-BSW-Antrag wirkungslos
    Wadephul - AfD-Erfolg würde Stellung Deutschlands schwächen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt vor einem Schaden für das Ansehen Deutschlands bei einem weiteren Aufstieg der AfD. Mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Es ist das Wahlergebnis in vor allem einem Bundesland - aber ja, das sage ich als gewählter Volksvertreter ganz klar: Wenn so etwas in ganz Deutschland passieren würde, dann wären wir schwächer." Die AfD war bei der Landtagswahl klar stärkste Kraft geworden.

    Die AfD sei "selbst im Kreise der rechtspopulistischen Parteien isoliert in Europa, niemand möchte mehr etwas mit denen zu tun haben, nachdem Viktor Orbán in Ungarn abgewählt wurde", betonte der Außenminister. Er fügte hinzu: "Das heißt, diese AfD mit dieser Einstellung zu Russland würde Deutschland auch in Europa isolieren."

    Kritik an AfD/BSW-Antrag in Magdeburg: "Daraus folgt gar nichts"

    Im Landtag von Sachsen-Anhalt hatten AfD und BSW einen Antrag durchgebracht, in dem ein Ende der Sanktionen gegen Russland und ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert wird. Dazu sagte der Außenminister, er habe den Antrag "überflogen". "Daraus folgt gar nichts", machte er deutlich. In Deutschland gelte das Grundgesetz, demgemäß sei der Bund für die auswärtigen Beziehungen zuständig. Zum Inhalt des Antrags sagte der CDU-Politiker: "Das ist falsch und es ist gegen deutsche Interessen."/wum/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wadephul AfD-Erfolg würde Stellung Deutschlands schwächen Außenminister Johann Wadephul warnt vor einem Schaden für das Ansehen Deutschlands bei einem weiteren Aufstieg der AfD. Mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Es ist das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     