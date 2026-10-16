EINE GLANZVOLLE RÜCKKEHR ZU DEN URSPRÜNGEN VON 1980

MAILAND, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- 46 Jahre nach ihrer Einführung würdigt Hublot mit der Classic Fusion Tributo in Gelb- beziehungsweise Weißgold die Uhr, die die Marke groß gemacht hat. Es ist nicht einfach nur eine Neuinterpretation, sondern eine Rückkehr zu den Ursprüngen, bei der die Manufaktur das gesamte, seit ihrer Gründung im Jahr 1980 erworbene und integrierte Know-how aufgeboten hat. Gold und Kautschuk, Schwarz und Kontraste: Die charakteristischen Merkmale des ursprünglichen Modells werden jetzt auf ein neues Niveau gehoben, basierend auf 46 Jahren Uhrmacherkompetenz, die Kaliber, Materialien, Konstruktion und Veredelung umspannt. Was als Idee begann – die Wurzeln der Kunst der Fusion –, hat mittlerweile eine umfassende uhrmacherische Tiefe erreicht. Dies ist der Ursprung von Hublot, neu interpretiert mit der heutigen Meisterschaft einer Manufaktur, in der die Verbindung zum Gründer ein besonderes Privileg bleibt.

Ein kurzer Blick genügt. Man erkennt die Uhr, aus der sie hervorgegangen ist, und spürt die Handwerkskunst und Innovationskraft, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Im Jahr 1980 sorgte Carlo Crocco mit einer einzigartigen Fusion für Furore in der Uhrenwelt: Gold und Kautschuk. Unter der Marke MDM Genève stellte Crocco auf der Basler Messe eine Uhr vor, die er Hublot nannte und die heute als die erste Hublot bekannt ist. Sie vollzog einen radikalen Bruch: Luxus, auf das Wesentliche reduziert, ausgehend von einem kühnen Materialkontrast, wie man ihn nie zuvor gesehen hatte. Eine von einem Bullauge inspirierte, auf ihre reine Funktion beschränkte Lünette, die mit zwölf Schauben befestigt war. Ein schlichtes Zifferblatt, das so gut wie keine Verzierungen aufwies. Minimalistisch, grafisch, unmittelbar, unverkennbar anders. Diese Uhr entsprach nicht den Konventionen der Schweizer Uhrmacherkunst; sie stellte deren Regeln in Frage und brach sie. Sechsundvierzig Jahre später transportiert die Classic Fusion Tributo dieses bahnbrechende Design in die Gegenwart. Sie verbindet die Uhr, mit der alles begann, mit der Marke von heute und umspannt damit die gesamte Entwicklung des Know-hows der Manufaktur. Sie ist eine Hommage an die Ursprünge und zugleich Ausdruck dessen, was Hublot heute ausmacht. Was als revolutionäre Idee begann, hat sich zu einer der bekanntesten Designsprachen der Uhrmacherkunst entwickelt.