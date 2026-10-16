Moderna Aktie gerät unter starken Druck - 16.10.2026

Die Anleger von Moderna müssen heute einen Kursrückgang von -9,41 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 190,13€. Es bleibt ungemütlich für Moderna: Nach einem Rückgang von -0,38 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -9,41 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +243,42 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +17,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +706,47 %.

Während Moderna deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,02 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,21 % 1 Monat +64,80 % 3 Monate +243,42 % 1 Jahr +759,70 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.10.2026, 16:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,79 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,48 %. Novavax notiert im Minus, mit -10,84 %. BioNTech verliert -1,80 %

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,30 %.

Moderna Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.