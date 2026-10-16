Berlin
Lufthansa-Einstieg bei Tap Richtungsentscheid
- Tap-Einstieg ist geostrategisch bedeutsam
- Lufthansa rechnet mit 450 Millionen Euro Synergien
- Tap eröffnet Lufthansa starke Lateinamerika-Routen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Außenminister von Deutschland und Portugal, Johann Wadephul und Paulo Rangel, sehen den Einstieg der Lufthansa bei Portugals Staatsfluglinie Tap als geostrategische Richtungsentscheidung. "Wir hoffen, dass uns das sprichwörtlich beflügelt und noch enger an die Partnerstaaten etwa in Lateinamerika verbindet", sagte Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit Rangel in Berlin. Der Portugiese sprach von einem bedeutenden Erfolg, der "die Stärke und das große Potenzial unserer Beziehungen unter Beweis stellt".
Wadephul hob hervor, die Zusammenarbeit von Lufthansa und Tap, aus der viele Kontakte, Kooperationen und neue Arbeitsplätze entstehen würden, stärke Europa als Wirtschaftsstandort.
Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Tap jährliche Synergien von bis zu 450 Millionen Euro, hatten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Mittwoch erklärt. Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr./bk/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 7,256 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,99 %/+24,72 % bedeutet.
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14.10.26 14:11:41
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa https://live.deutsche-boerse.com/aktie/deutsche-lufthansa-ag steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte
Sender: Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/sender-lufthansa-gewinnt-wohl-bieterrennen-um-portugiesische-tap-ce785dd2db8df322