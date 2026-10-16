Lufthansa-Einstieg bei Tap Richtungsentscheid

Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Tap jährliche Synergien von bis zu 450 Millionen Euro, hatten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Mittwoch erklärt. Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr./bk/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 7,256 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,99 %/+24,72 % bedeutet.