SYNBIOTIC SE: Insolvenzantrag gestellt – was passiert jetzt?
Die Krise im Cannabissektor trifft SYNBIOTIC SE hart: Das Unternehmen will Insolvenz anmelden. Der Betrieb soll vorerst weiterlaufen – für Aktionäre bleibt die Zukunft ungewiss.
Foto: adobe.stock.com
- SYNBIOTIC SE will beim Amtsgericht Münster die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen.
- Die schwierige Lage im Cannabissektor belastete Geschäftsentwicklung und Finanzlage erheblich.
- Trotz intensiver Bemühungen konnte die Gesellschaft ihre Finanzierung nicht rechtzeitig sichern.
- Flexible Kapitalmaßnahmen waren erschwert, weil die Hauptversammlung der Schaffung neuer Kapitalia nicht zugestimmt hatte.
- SYNBIOTIC erwartet die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters; der Geschäftsbetrieb soll zunächst weiterlaufen.
- Ausgang des Verfahrens und wirtschaftliche Folgen für die Aktionäre sind derzeit nicht verlässlich absehbar.
-69,29 %
-5,47 %
-10,58 %
-34,51 %
-70,90 %
-81,30 %
-96,41 %
-75,59 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte