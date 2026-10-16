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    ROUNDUP

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    Versicherer Travelers steckt höhere Sturmschäden weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Travelers steigert Gewinn auf 1,9 Milliarden Dollar
    • Katastrophenschäden stiegen um ein Drittel
    • Schaden-Kosten-Quote sank auf 86,8 Prozent
    ROUNDUP - Versicherer Travelers steckt höhere Sturmschäden weg
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert. Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Die Travelers-Aktie legte im frühen US-Handel leicht zu.

    Die Prämieneinnahmen im dritten Quartal blieben mit knapp 11,5 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings kamen vor allem starke Wind- und Hagelstürme Travelers teurer zu stehen: Die gesamten Katastrophenschäden wuchsen um ein Drittel auf 538 Millionen Dollar. Analysten hatten jedoch mit noch höheren Belastungen gerechnet. Zudem löste der Versicherer über 200 Millionen Dollar mehr Rückstellungen auf als im Vorjahreszeitraum. Dies machte die Mehrbelastung mehr als wett.

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    Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich in diesem Zuge von 87,3 auf 86,8 Prozent, so dass ein größerer Anteil der Prämieneinnahmen als versicherungstechnischer Gewinn übrig blieb. Ohne Naturkatastrophen und Reserve-Auflösung hätte sich die Quote leicht verschlechtert./stw/men/stk/he

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    Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 345,8 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Travelers Companies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Travelers Companies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.







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