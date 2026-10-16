'FT'
Lufthansa erwägt Verkauf von Software-Geschäftsteilen
- Lufthansa erwägt Verkauf von Softwareteilen
- Möglicher Deal könnte fast eine Milliarde Euro umfassen
- Verkauf noch offen und in frühem Prüfungsstadium
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa prüft einem Pressebericht zufolge den Verkauf eines Teils ihres Software-Geschäfts. Eine Transaktion könne ein Volumen von nahezu einer Milliarde Euro haben, berichtet die "Financial Times" (FT) am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Lufthansa habe Banken eingeschaltet, um einen möglichen Verkauf von Geschäftsbereichen innerhalb ihrer Sparte Lufthansa Systems auszuloten, die IT-Dienstleistungen für die Luftfahrtbranche erbringen. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Lufthansa habe dies gegenüber der Zeitung nicht kommentieren wollen./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 7,224 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 16:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,99 %/+24,72 % bedeutet.
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14.10.26 14:11:41
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa https://live.deutsche-boerse.com/aktie/deutsche-lufthansa-ag steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte
Sender: Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/sender-lufthansa-gewinnt-wohl-bieterrennen-um-portugiesische-tap-ce785dd2db8df322