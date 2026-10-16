Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls kräftige Erholung und die Frage, ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht. Technisch gelten 1.112 Euro als Widerstand; bei einem Ausbruch werden höhere Ziele genannt, zugleich ist ein Rücksetzer bis etwa 1.000 Euro möglich. Uneinheitliche Signale bei Volumen und Trend sowie fehlende neue Fundamentaldaten mahnen zur Vorsicht. Die neue Munitionsfertigung stützt die Perspektive; Analystenziele werden skeptisch bewertet.