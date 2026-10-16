Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Verbio-Aktie vom Bereich um 25 Euro auf knapp 29 Euro und die Frage, ob ein Anstieg über 30 bis 31 Euro den Abwärtstrend bricht. Charttechnisch werden ein möglicher Ausbruch und Widerstände diskutiert; zugleich wird vor zu viel Euphorie gewarnt. Für die Bewertung sprechen ein erwartetes Gewinnwachstum von knapp 20 Prozent und ein Forward-KGV von etwa 15. Als mögliche Treiber gelten höhere Produktion, THG-Quoten und weitere Erlöspotenziale.