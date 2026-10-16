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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Verbio-Aktie vom Bereich um 25 Euro auf knapp 29 Euro und die Frage, ob ein Anstieg über 30 bis 31 Euro den Abwärtstrend bricht. Charttechnisch werden ein möglicher Ausbruch und Widerstände diskutiert; zugleich wird vor zu viel Euphorie gewarnt. Für die Bewertung sprechen ein erwartetes Gewinnwachstum von knapp 20 Prozent und ein Forward-KGV von etwa 15. Als mögliche Treiber gelten höhere Produktion, THG-Quoten und weitere Erlöspotenziale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: +12,01 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,83 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,01 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurswechsel bei OHB: Der jüngste Anstieg wird mit Europas Bedarf an eigener Satelliteninfrastruktur und möglichen Rüstungsaufträgen erklärt. Dem stehen Kursverluste unter 160 Euro gegenüber – deutlich unter dem Bezugspreis der Kapitalerhöhung von 300 Euro. Diskutiert werden schwache Halbjahreszahlen, hoher negativer Cashflow, mögliche Verluste im Satellitengeschäft sowie offene Fragen zu Aufträgen und Satellitenstarts. Charttechnisch wird ein möglicher Boden um 100 Euro erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 3
    Performance 1M: +14,37 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Stabilisierung des HENSOLDT-Kurses und das Risiko erneuter Rücksetzer unter 70 Euro. Eine mögliche Bullenfalle sowie Kurseinflüsse durch den Ukrainekrieg werden diskutiert. Fundamental stehen Chancen durch Europas Aufrüstung, KI-gestützte Drohnenabwehr und vernetzte Radar- und Sensorsysteme im Fokus. Zugleich werden begrenzte Lieferkapazitäten angesichts bestehender Aufträge thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,36 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer trotz starker vorläufiger Q3-Zahlen und der auf 11,5–12,5 % erhöhten EBITDA-Margenprognose für 2026. Diskutiert werden daraus errechnete Q4-Margen von rund 14–16 %, Leerverkäufe als mögliche Kursbelastung sowie die geschlossene Kurslücke bei 33,50–34 € und die Hürde bei 37 €. Einzelne erwarten eine Erholung auf 50 €; zudem werden Analystenziele bis 60 € genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,98 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke vorläufige Q3-Zahlen: Auftragseingang und Profitabilität übertrafen die Erwartungen deutlich, während die Jahresprognose unverändert blieb. JPMorgan und Jefferies erwarten höhere Schätzungen für 2027; Analystenziele liegen teils deutlich über dem Kurs. Zugleich wird auf die gesunkene Branchenbewertung verwiesen. Die Aktie bleibt angesichts hoher Bewertung und schwankungsanfälliger Tech-Märkte volatil.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,16 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,66 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

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