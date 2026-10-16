Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: +12,01 %
Performance 1M: +8,83 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,54 %
Performance 1M: +14,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,36 %
Performance 1M: +0,36 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,04 %
Performance 1M: -0,98 %
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Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: +3,16 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -11,66 %