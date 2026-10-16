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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,04 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls kräftige Erholung und die Frage, ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht. Technisch gelten 1.112 Euro als Widerstand; bei einem Ausbruch werden höhere Ziele genannt, zugleich ist ein Rücksetzer bis etwa 1.000 Euro möglich. Uneinheitliche Signale bei Volumen und Trend sowie fehlende neue Fundamentaldaten mahnen zur Vorsicht. Die neue Munitionsfertigung stützt die Perspektive; Analystenziele werden skeptisch bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 2
    Performance 1M: -9,99 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Absatzrückgang in China von rund 25 Prozent und die anstehenden Q3-Zahlen, die durch Restrukturierungskosten und zusätzliche Rückstellungen belastet sein könnten. Einige Anleger halten die Risiken für eingepreist und sehen eine mögliche Bodenbildung. Zuwächse in Europa und Nordamerika sowie die Modellpipeline, besonders die Neue Klasse, gelten als mögliche Stützen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

    argenx
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,79 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass die Mercedes-Benz-Aktie angesichts der starken Marke, des Know-hows und der Dividende unterbewertet sein könnte. Als Risiken werden die schwierige Lage des deutschen Autostandorts und Probleme in China genannt. Die Dividende gilt als möglicher Kursrückhalt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wird teils positiv, teils als unverändert und daher nicht außergewöhnlich bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,74 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,93 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,74 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,86 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

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