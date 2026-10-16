Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,48 %
Performance 1M: -9,99 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,04 %
Performance 1M: -13,79 %
Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -11,32 %
? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,74 %
Performance 1M: +4,93 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +1,86 %