Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 16.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 1
Performance 1M: +14,06 %
Performance 1M: +14,06 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 2
Performance 1M: -5,04 %
Performance 1M: -5,04 %
Palfinger
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 3
Performance 1M: -10,57 %
Performance 1M: -10,57 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -49,00 %
Performance 1M: -49,00 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 5
Performance 1M: -9,43 %
Performance 1M: -9,43 %
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