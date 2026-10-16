Geld mit schwankenden Strompreisen verdienen

Das Geschäftsmodell klingt verblüffend einfach: Strom kaufen, wenn er billig ist, und verkaufen, wenn die Preise steigen. Große Batteriespeicher laden sich beispielsweise mittags auf, wenn Solaranlagen reichlich Elektrizität produzieren und die Börsenpreise teilweise sogar unter null fallen. In den Abendstunden, wenn die Sonne verschwindet und teure Gaskraftwerke einspringen müssen, verkaufen sie den gespeicherten Strom.

Während hohe Energiepreise Verbraucher und Unternehmen belasten, bahnt sich für eine noch junge Branche ein möglicherweise außergewöhnlich lukrativer Winter an. Betreiber von Batteriespeichern profitieren davon, dass die Strompreise innerhalb weniger Stunden stark schwanken. Und Deutschland könnte sich zu einem der interessantesten Märkte Europas entwickeln. Anleger können über ausgewählte Aktien an diesem Boom teilhaben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Je größer die Preisdifferenz, desto attraktiver das Geschäft. Kostet eine Megawattstunde mittags 20 Euro und abends 150 Euro, ergibt sich eine Spanne von 130 Euro. Ein Speicher mit 200 Megawattstunden nutzbarer Kapazität könnte damit theoretisch 26.000 Euro pro Lade- und Entladezyklus umsetzen.

Besonders interessant wird dieses Geschäftsmodell durch die Entwicklung am deutschen Strommarkt. Einerseits wächst die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, andererseits bleibt Deutschland in Zeiten schwacher Wind- und Solarproduktion auf konventionelle Kraftwerke angewiesen. Die hohen Gaspreise infolge des Iran-Krieges könnten diese Unterschiede im bevorstehenden Winter noch verstärken.

Die Leistung deutscher Großbatteriespeicher dürfte von 1,2 Gigawatt im Jahr 2022 auf rund 4,6 Gigawatt in diesem Jahr steigen, zeigen Berechnungen von BloombergNEF. Damit hätte sich die installierte Leistung innerhalb von vier Jahren nahezu vervierfacht. Für Betreiber eröffnen die großen Preisunterschiede attraktive Handelsmöglichkeiten. Zu den prominentesten Profiteuren gehört der Essener Energiekonzern RWE. Das Unternehmen baut seine Batteriespeicherkapazitäten massiv aus. Allein in Deutschland befinden sich nach Konzernangaben derzeit Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1,7 Gigawatt im Bau. Ein Vorzeigeprojekt entsteht am ehemaligen Braunkohletagebau Hambach. Dort errichtet RWE einen Großspeicher mit 236 Megawatt Leistung und 470 Megawattstunden Kapazität. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.

Noch größer fallen die Investitionen am früheren Steinkohlekraftwerk Westfalen in Hamm aus. Dort entstehen zusätzliche Batteriespeicher mit rund 600 Megawatt Leistung. Das Projekt verdeutlicht den Strukturwandel: Wo früher Kohle verbrannt wurde, soll künftig Strom gespeichert und bei Bedarf wieder eingespeist werden. RWE verfügt dabei über einen entscheidenden Vorteil. Der Konzern betreibt nicht nur Speicher und Kraftwerke, sondern besitzt mit RWE Supply & Trading auch ein umfangreiches Energiehandelsgeschäft. Dadurch kann er die verfügbaren Kapazitäten an unterschiedlichen Strommärkten vermarkten.

Für spekulativere Anleger könnte 7C Solarparken interessant sein. Der Bayreuther Solarparkbetreiber beschleunigt derzeit den Aufbau eines eigenen Batteriespeichergeschäfts. Nach Angaben des Unternehmens sind für 2026 und 2027 Investitionen von 26 Millionen Euro vertraglich gebunden. Darin enthalten sind Batteriespeicher mit 34 Megawatt Leistung und 78 Megawattstunden Kapazität sowie neue Photovoltaikanlagen. Bis Ende 2030 sollen mindestens 60 Megawatt Speicherleistung erreicht werden.

Die Strategie ist nachvollziehbar: Solarparkbetreiber leiden häufig unter niedrigen Börsenstrompreisen in sonnenreichen Stunden. Eigene Speicher ermöglichen es, einen Teil der Produktion in lukrativere Tageszeiten zu verschieben. Zusätzlich können sie Strom aus dem Netz aufnehmen und eigenständig am Stromhandel teilnehmen. 7C Solarparken könnte sich dadurch schrittweise vom klassischen Solarstromproduzenten zu einem flexibleren Energieunternehmen entwickeln. Allerdings steht der Batterieausbau noch am Anfang.

An der Londoner Börse gibt es spezialisierte Investmentgesellschaften, mit denen gezielter auf die Gewinne aus dem Batteriespeicherbetrieb gesetzt werden kann, für deutsche Privatanleger ist es aber wegen Handelszugang und Liquidität nahezu unmöglich, in sie zu investieren. Der Gore Street Energy Storage Fund in Großbritannien beispielsweise betreibt Batteriespeicher in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland. Eine weitere Möglichkeit bietet der Gresham House Energy Storage Fund, dessen Portfolio sich auf britische Großspeicher konzentriert.

So vielversprechend die Entwicklung erscheint, die Branche steht vor einem grundlegenden Problem. Je mehr Speicher gebaut werden, desto stärker verringern sie die Strompreisschwankungen, von denen sie profitieren. Dieser Kannibalisierungseffekt könnte langfristig die Gewinne drücken. Hinzu kommen sinkende Batteriepreise, die den Markteintritt weiterer Wettbewerber erleichtern, sowie hohe Anfangsinvestitionen und mögliche Verzögerungen beim Netzanschluss.

Kurzfristig sprechen die hohen Gaspreise, der wachsende Anteil erneuerbarer Energien und die erwarteten Preisschwankungen im Winter jedoch für ein attraktives Marktumfeld. Der Energieanalyst Modo Energy hat seine Erlösprognose für deutsche Batteriespeicher mit zweistündiger Speicherdauer für 2027 zuletzt um rund 20 Prozent angehoben. Die Investmentchance liegt dabei im lukrativen Handel mit gespeicherter Elektrizität. Ob daraus dauerhaft hohe Renditen entstehen, wird auch davon abhängen, wie schnell Deutschlands Batteriespeicherflotte weiterwächst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



