🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Strompreis ver-7-facht abends

    6817 Aufrufe 6817 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geld mit schwankenden Strompreisen verdienen

    Steigende Gaspreise und schwankende Strompreise könnten diese Aktien zum großen Gewinner des Winters machen. Auch in Deutschland boomt das Geschäft. Welche Chancen sich Anlegern eröffnen.

    Für Sie zusammengefasst
    Strompreis ver-7-facht abends - Geld mit schwankenden Strompreisen verdienen
    Foto: wO-KI erstellt (ChatGPT)

    Während hohe Energiepreise Verbraucher und Unternehmen belasten, bahnt sich für eine noch junge Branche ein möglicherweise außergewöhnlich lukrativer Winter an. Betreiber von Batteriespeichern profitieren davon, dass die Strompreise innerhalb weniger Stunden stark schwanken. Und Deutschland könnte sich zu einem der interessantesten Märkte Europas entwickeln. Anleger können über ausgewählte Aktien an diesem Boom teilhaben.

    Das Geschäftsmodell klingt verblüffend einfach: Strom kaufen, wenn er billig ist, und verkaufen, wenn die Preise steigen. Große Batteriespeicher laden sich beispielsweise mittags auf, wenn Solaranlagen reichlich Elektrizität produzieren und die Börsenpreise teilweise sogar unter null fallen. In den Abendstunden, wenn die Sonne verschwindet und teure Gaskraftwerke einspringen müssen, verkaufen sie den gespeicherten Strom.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE!
    Long
    55,22€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,46€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Je größer die Preisdifferenz, desto attraktiver das Geschäft. Kostet eine Megawattstunde mittags 20 Euro und abends 150 Euro, ergibt sich eine Spanne von 130 Euro. Ein Speicher mit 200 Megawattstunden nutzbarer Kapazität könnte damit theoretisch 26.000 Euro pro Lade- und Entladezyklus umsetzen.

    Besonders interessant wird dieses Geschäftsmodell durch die Entwicklung am deutschen Strommarkt. Einerseits wächst die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, andererseits bleibt Deutschland in Zeiten schwacher Wind- und Solarproduktion auf konventionelle Kraftwerke angewiesen. Die hohen Gaspreise infolge des Iran-Krieges könnten diese Unterschiede im bevorstehenden Winter noch verstärken.

    Die Leistung deutscher Großbatteriespeicher dürfte von 1,2 Gigawatt im Jahr 2022 auf rund 4,6 Gigawatt in diesem Jahr steigen, zeigen Berechnungen von BloombergNEF. Damit hätte sich die installierte Leistung innerhalb von vier Jahren nahezu vervierfacht. Für Betreiber eröffnen die großen Preisunterschiede attraktive Handelsmöglichkeiten. Zu den prominentesten Profiteuren gehört der Essener Energiekonzern RWE. Das Unternehmen baut seine Batteriespeicherkapazitäten massiv aus. Allein in Deutschland befinden sich nach Konzernangaben derzeit Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1,7 Gigawatt im Bau. Ein Vorzeigeprojekt entsteht am ehemaligen Braunkohletagebau Hambach. Dort errichtet RWE einen Großspeicher mit 236 Megawatt Leistung und 470 Megawattstunden Kapazität. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.

    Noch größer fallen die Investitionen am früheren Steinkohlekraftwerk Westfalen in Hamm aus. Dort entstehen zusätzliche Batteriespeicher mit rund 600 Megawatt Leistung. Das Projekt verdeutlicht den Strukturwandel: Wo früher Kohle verbrannt wurde, soll künftig Strom gespeichert und bei Bedarf wieder eingespeist werden. RWE verfügt dabei über einen entscheidenden Vorteil. Der Konzern betreibt nicht nur Speicher und Kraftwerke, sondern besitzt mit RWE Supply & Trading auch ein umfangreiches Energiehandelsgeschäft. Dadurch kann er die verfügbaren Kapazitäten an unterschiedlichen Strommärkten vermarkten.

    Für spekulativere Anleger könnte 7C Solarparken interessant sein. Der Bayreuther Solarparkbetreiber beschleunigt derzeit den Aufbau eines eigenen Batteriespeichergeschäfts. Nach Angaben des Unternehmens sind für 2026 und 2027 Investitionen von 26 Millionen Euro vertraglich gebunden. Darin enthalten sind Batteriespeicher mit 34 Megawatt Leistung und 78 Megawattstunden Kapazität sowie neue Photovoltaikanlagen. Bis Ende 2030 sollen mindestens 60 Megawatt Speicherleistung erreicht werden.

    Die Strategie ist nachvollziehbar: Solarparkbetreiber leiden häufig unter niedrigen Börsenstrompreisen in sonnenreichen Stunden. Eigene Speicher ermöglichen es, einen Teil der Produktion in lukrativere Tageszeiten zu verschieben. Zusätzlich können sie Strom aus dem Netz aufnehmen und eigenständig am Stromhandel teilnehmen. 7C Solarparken könnte sich dadurch schrittweise vom klassischen Solarstromproduzenten zu einem flexibleren Energieunternehmen entwickeln. Allerdings steht der Batterieausbau noch am Anfang.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    An der Londoner Börse gibt es spezialisierte Investmentgesellschaften, mit denen gezielter auf die Gewinne aus dem Batteriespeicherbetrieb gesetzt werden kann, für deutsche Privatanleger ist es aber wegen Handelszugang und Liquidität nahezu unmöglich, in sie zu investieren. Der Gore Street Energy Storage Fund in Großbritannien beispielsweise betreibt Batteriespeicher in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland. Eine weitere Möglichkeit bietet der Gresham House Energy Storage Fund, dessen Portfolio sich auf britische Großspeicher konzentriert.

    So vielversprechend die Entwicklung erscheint, die Branche steht vor einem grundlegenden Problem. Je mehr Speicher gebaut werden, desto stärker verringern sie die Strompreisschwankungen, von denen sie profitieren. Dieser Kannibalisierungseffekt könnte langfristig die Gewinne drücken. Hinzu kommen sinkende Batteriepreise, die den Markteintritt weiterer Wettbewerber erleichtern, sowie hohe Anfangsinvestitionen und mögliche Verzögerungen beim Netzanschluss.

    Kurzfristig sprechen die hohen Gaspreise, der wachsende Anteil erneuerbarer Energien und die erwarteten Preisschwankungen im Winter jedoch für ein attraktives Marktumfeld. Der Energieanalyst Modo Energy hat seine Erlösprognose für deutsche Batteriespeicher mit zweistündiger Speicherdauer für 2027 zuletzt um rund 20 Prozent angehoben. Die Investmentchance liegt dabei im lukrativen Handel mit gespeicherter Elektrizität. Ob daraus dauerhaft hohe Renditen entstehen, wird auch davon abhängen, wie schnell Deutschlands Batteriespeicherflotte weiterwächst.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strompreis ver-7-facht abends Geld mit schwankenden Strompreisen verdienen Steigende Gaspreise und schwankende Strompreise könnten diese Aktien zum großen Gewinner des Winters machen. Auch in Deutschland boomt das Geschäft. Welche Chancen sich Anlegern eröffnen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     