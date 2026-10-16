Flugverkehr über Italien stundenlang gestört

Auch nach vielen Stunden gab es allerdings noch keine Klarheit darüber, was genau zu den massiven Problemen führte. Einen Hacker-Angriff von außerhalb oder Sabotage schloss die Enav aus. Im Laufe des Tages konnte nach ihren Angaben dann ein zweites Satelliten-Netzwerk in Betrieb genommen werden, um den Betrieb wieder zu normalisieren. Allerdings dauert im Luftverkehr so etwas in der Regel mehrere Stunden.

ROM (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme im Datennetz der italienischen Flugsicherung ist es im nationalen und internationalen Flugverkehr über Italien zu stundenlangen Behinderungen gekommen. Auf Flughäfen wie Rom, Mailand oder Bergamo fielen seit dem Morgen mehrere Dutzend Verbindungen aus oder waren erheblich verspätet. Betroffen waren auch Flüge zwischen Italien und Deutschland. Erst am Nachmittag gab die nationale Flugsicherungsbehörde Enav Entwarnung. Die Leistungsfähigkeit sei jetzt wieder "zu 100 Prozent" erreicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Manager klagt seit Jahren über veraltete Infrastruktur

Der Geschäftsführer der Fluggesellschaft Aeroitalia, Gaetano Intrieri, machte eine veraltete Infrastruktur verantwortlich. "Ich bin der Meinung, dass über die Jahre keine ausreichenden Investitionen in Modernisierung der Infrastruktur und Technologien getätigt wurden", sagte er dem TV-Sender Skytg24. Die Flugsicherung verwies darauf, dass für Verwaltung und Wartung des Datennetzes der italienische Mobilfunkkonzern Tim zuständig sei.

Nach Angaben der Flugsicherung wurden die ersten Probleme in der Nacht bemerkt. Um 6.00 Uhr seien deshalb "Maßnahmen zur Verkehrsteuerung" in Kraft gesetzt worden. Dadurch konnten weniger Flugzeuge betreut und abgefertigt werden. Betroffen waren sowohl Maschinen, die in Italien starten und landen, als auch Flugzeuge, die Italien nur überfliegen wollten. Die Verspätungen betrugen zum Teil mehrere Stunden.

Pro Jahr zwei Millionen Flüge



Zu den Hintergründen der Störungen äußerte sich die Behörde nicht näher. In der Mitteilung heißt es jedoch: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind." Die Enav ist für Überwachung, Kontrolle und Sicherung des Betriebs im italienischen Luftraum mit großen internationalen Flughäfen wie Rom oder Mailand zuständig. Pro Jahr wickelt sie etwa zwei Millionen Flüge ab./cs/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 7,216 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 16:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,99 %/+24,72 % bedeutet.



