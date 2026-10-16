Host Hotels & Resorts Aktie legt am 16.10.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Host Hotels & Resorts Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,32 % im Plus. Schon gestern ging es für die Host Hotels & Resorts Aktie um +2,48 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 21,970€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Host Hotels & Resorts ist ein US-Hotel-REIT mit Fokus auf Luxus- und Upper-Upscale-Häusern, meist unter Marken wie Marriott, Ritz-Carlton oder Hyatt. Einnahmen primär aus Pacht- und Betriebserlösen der Hotels. Starke Position als größter Lodging-REIT in den USA. Wichtige Wettbewerber: Park Hotels & Resorts, Pebblebrook, RLJ Lodging. USP: hochwertige, geografisch diversifizierte Portfoliostruktur und Bilanzstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Host Hotels & Resorts Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,45 %.

Allein seit letzter Woche ist die Host Hotels & Resorts Aktie damit um +8,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Host Hotels & Resorts +45,60 % gewonnen.

Während Host Hotels & Resorts heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

Host Hotels & Resorts Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,96 % 1 Monat +14,24 % 3 Monate +5,45 % 1 Jahr +54,86 %

Informationen zur Host Hotels & Resorts Aktie

Stand: 16.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 685 Mio. Host Hotels & Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,08 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Host Hotels & Resorts

Marriott International Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. Hilton Worldwide Holdings notiert im Plus, mit +1,50 %.

Die Aktie von Host Hotels & Resorts erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,79 %, über 10 Jahre bei 4,22 %.

Host Hotels & Resorts Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Host Hotels & Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Host Hotels & Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.