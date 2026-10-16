Aktien heute: Moderna fällt deutlich, Verbio steigt zweistellig

Nach einer starken Aufwärtsbewegung verliert Moderna heute 8,09 Prozent auf 192,90 Euro. Trotz des Rückgangs liegt die Aktie auf Wochensicht noch 17,21 Prozent im Plus. Über einen Monat beträgt der Zuwachs 64,80 Prozent, seit Jahresbeginn 706,47 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für das Tagesminus gibt es nicht.

Am 16.10.2026 entwickeln sich deutsche und US-amerikanische Aktien unterschiedlich. Der US Tech 100 verliert 0,97 Prozent, während der TecDAX um 0,83 Prozent und der DAX um 0,64 Prozent zulegen. Unter den hier betrachteten Titeln verzeichnen Moderna, CoreWeave und Nebius die größten Abschläge. Auf der Gewinnerseite stehen Verbio und OHB mit zweistelligen Kurszuwächsen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im wallstreetONLINE-Forum trifft Begeisterung über die Rally auf wachsende Vorsicht. Einige Anleger vermuten einen Short-Squeeze. Andere halten den Anstieg für überzogen und diskutieren Gewinnmitnahmen oder eine Verlagerung zu BioNTech. Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit auf erwartete Studiendetails zu Intismeran.

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Moderna: 192,90€ (-8,09 %)

CoreWeave: Schuldensorgen belasten

Schuldensorgen bei CoreWeave und die Debatte über hohe Finanzierungskosten für KI-Konzerne belasten das Umfeld. Die Aktie fällt um 7,80 Prozent auf 56,86 Euro.

Damit setzt sich die Schwäche fort. Auf Wochensicht verliert CoreWeave 21,50 Prozent, innerhalb eines Monats 18,30 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 7,46 Prozent.

CoreWeave Registered (A): 56,86€ (-7,80 %)

Nebius: Warnung vor Marktbereinigung im Fokus

Eine Warnung von Gartner rückt die Risiken spezialisierter Cloud-Anbieter in den Fokus. Nach Einschätzung des Marktforschers könnten mehr als 80 Prozent der Neoclouds ihre Eigenständigkeit verlieren. Nebius ist als Anbieter von Cloud- und KI-Infrastruktur in diesem Markt tätig. Die Aktie gibt um 7,56 Prozent auf 155,08 Euro nach.

Der Wochenverlust wächst auf 21,02 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 114,89 Prozent. In der Diskussion auf wallstreetONLINE zeigt sich neben Unsicherheit über den weiteren Verlauf auch vorsichtige Bereitschaft zum Wiedereinstieg.

Nebius Group Registered (A): 155,08€ (-7,56 %)

Palo Alto Networks: Jahresplus bleibt trotz Rückgang hoch

Bei Palo Alto Networks steht einem deutlichen Tagesverlust weiterhin ein hoher Jahresgewinn gegenüber. Der Cybersecurity-Anbieter verliert 5,74 Prozent auf 312,35 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 7,89 Prozent, seit Jahresbeginn liegt die Aktie aber noch 106,39 Prozent höher. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Palo Alto Networks: 312,35€ (-5,74 %)

Datadog: Wochenverlust weitet sich aus

Um 5,27 Prozent auf 224,75 Euro geht es für Datadog nach unten. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Die Aktie des Anbieters für IT-Überwachung und -Sicherheit verliert auf Wochensicht 7,56 Prozent. Auf Monatssicht steht dagegen ein Plus von 13,24 Prozent, seit Jahresbeginn von 93,49 Prozent.

Datadog Registered (A): 224,75€ (-5,27 %)

Fortinet: Hoher Jahresgewinn trotz Tagesschwäche

Auch Fortinet gerät deutlich unter Druck. Die Aktie des Cybersicherheitsanbieters fällt um 5,27 Prozent auf 153,57 Euro und verliert damit innerhalb einer Woche 8,43 Prozent. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Auf Monatssicht bleibt ein Zuwachs von 3,27 Prozent, seit Jahresbeginn liegt das Papier 125,68 Prozent im Plus.

Fortinet: 153,57€ (-5,27 %)

Astera Labs: Kräftiges Wochenminus

Der Rückgang bei Astera Labs summiert sich auf Wochensicht auf 17,79 Prozent. Heute verliert die Aktie 5,18 Prozent auf 256,50 Euro. Spezifische Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Spezialist für Verbindungslösungen in Rechenzentren bleibt über einen Monat mit 16,06 Prozent und seit Jahresbeginn mit 80,63 Prozent im Plus.

Astera Labs: 256,50€ (-5,18 %)

Rocket Lab: Anleger diskutieren weitere Rückschlagrisiken

Die anhaltende Kursschwäche prägt die Debatte über Rocket Lab. Auf wallstreetONLINE diskutieren Anleger mögliche weitere Rückgänge und charttechnische Unterstützungsbereiche. Zugleich verteidigen einige den Entwicklungsansatz des Unternehmens und halten mögliche Verzögerungen für vertretbarer als technische Fehlschläge.

Die Aktie sinkt um 5,04 Prozent auf 47,15 Euro. Der Wochenverlust beträgt 22,49 Prozent, seit Jahresbeginn liegt das Minus bei 21,73 Prozent. Ein konkreter neuer Unternehmensauslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Rocket Lab Corporation: 47,15€ (-5,04 %)

AIXTRON: Gute Auftragsentwicklung reicht nicht

Ein überzeugender Auftragseingang in den vorläufigen Zahlen verhindert bei AIXTRON keine Kursverluste. Die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie fällt um 2,93 Prozent auf 32,85 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 8,73 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Zuwachs von 91,27 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen die Auftragsentwicklung und unterschiedliche Analysteneinschätzungen im Mittelpunkt. Der erhofften besseren Planungssicherheit für 2027 stehen Enttäuschung über den Kursverlauf und Zweifel an einer kurzfristigen Erholung gegenüber.

AIXTRON: 32,85€ (-2,93 %)

Verbio: Kurssprung trifft auf vorsichtigen Optimismus

Mit einem Sprung um 14,27 Prozent auf 29,39 Euro ist Verbio der stärkste Gewinner dieser Auswahl. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Auf Wochensicht steigt die Aktie um 17,88 Prozent. Über einen Monat bleibt sie allerdings 3,87 Prozent im Minus.

Die Forendiskussion auf wallstreetONLINE schwankt zwischen Erleichterung und Zurückhaltung. Einige Anleger begrüßen die Erholung nach der schwachen Phase. Andere warnen vor überzogenen Erwartungen und verweisen darauf, dass ein einzelner starker Handelstag noch keine nachhaltige Trendwende belegt.

Verbio: 29,39€ (+14,27 %)

OHB: Satellitenfantasie und offene Gewinnfragen

Die Hoffnung auf einen größeren europäischen Bedarf an eigener Satelliteninfrastruktur prägt die Diskussion über OHB. Im wallstreetONLINE-Forum sehen Anleger darin langfristige Chancen. Zugleich hinterfragen sie mögliche Gewinnbeiträge, Projektrisiken und die wirtschaftlichen Bedingungen einer Zusammenarbeit mit Rheinmetall. Diese Erwartungen sind kein bestätigter neuer Auftrag.

Die OHB-Aktie steigt um 12,65 Prozent auf 194,10 Euro. Das Wochenplus erreicht 22,55 Prozent, seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 67,40 Prozent. Ein konkreter neuer Unternehmensauslöser für den heutigen Sprung ist nicht erkennbar.

OHB: 194,10€ (+12,65 %)

HENSOLDT: Deutliches Plus auf Wochenbasis

HENSOLDT setzt den Anstieg fort und gewinnt 5,71 Prozent auf 87,73 Euro. Innerhalb einer Woche legt der Anbieter von Radar- und Sensorlösungen damit 16,83 Prozent zu. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 19,60 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar.

Der Kursverlauf wird im wallstreetONLINE-Forum positiv aufgenommen. Eine ausführlichere fundamentale Debatte steht dabei nicht im Vordergrund.

HENSOLDT: 87,73€ (+5,71 %)

Rheinmetall: Hoffnung auf Trendwende nimmt zu

Bei Rheinmetall wächst im Forum die Hoffnung auf das Ende der längeren Korrektur. Mehrere Anleger deuten den jüngsten Anstieg als Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Andere halten das Tempo bereits für zu hoch und rechnen mit einem Rücksetzer.

Der Kurs steigt heute um 5,41 Prozent auf 1.090,60 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 15,71 Prozent. Damit bleibt sie seit Jahresbeginn dennoch 30,51 Prozent im Minus. Ein konkreter neuer Unternehmensauslöser für das Tagesplus ist nicht erkennbar.

Rheinmetall: 1.090,60€ (+5,41 %)

Nordex: Höhere Margenprognose stützt den Kurs

Ein überraschend profitables Quartal und eine angehobene Prognose für die EBITDA-Marge stützen Nordex. Höhere Margen und nicht eingetretene Risiken lassen den Windkraftanlagenbauer optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Die Aktie gewinnt 4,54 Prozent auf 39,11 Euro.

Das Wochenplus erreicht 14,02 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt Zuversicht. Anleger beschäftigen sich mit der Ergebnisentwicklung und den Margenerwartungen. Daneben diskutieren sie Leerverkaufspositionen und vermutete technische Einflüsse auf den Kurs. Diese Vermutungen liefern keinen belegten Auslöser für einzelne Kursbewegungen.

Nordex: 39,11€ (+4,54 %)

BMW: Erholung bei anhaltendem Wettbewerbsdruck

BMW erholt sich um 3,44 Prozent auf 57,12 Euro. Auf Wochensicht beträgt der Zuwachs 8,86 Prozent. Die längerfristige Bilanz bleibt schwach: Über einen Monat verliert die Aktie 9,45 Prozent, seit Jahresbeginn 38,80 Prozent.

Ein konkreter positiver Unternehmensauslöser ist nicht erkennbar. Zugleich verschärft der Vorstoß chinesischer Autobauer in das europäische Premiumsegment den Wettbewerb. Im wallstreetONLINE-Forum steht dagegen das Abfindungsprogramm im Mittelpunkt. Die Diskussion kreist um die Rolle des Konzerns beim Personalabbau, die Höhe möglicher Zahlungen und die Motive ausscheidender Beschäftigter.

BMW: 57,12€ (+3,44 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Gegensätze. Bei mehreren US-Technologiewerten verschärfen sich die Wochenverluste. Verbio und OHB steigen ohne konkreten neuen Unternehmensauslöser kräftig. Bei Nordex stützt dagegen ein optimistischerer Geschäftsausblick den Kurs.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.