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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 16.10.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozonen-Inflation steigt auf 3,8 Prozent
    • US-Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
    • Baugenehmigungen legen in Deutschland erneut zu
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 16.10.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Eurozone: Hohe Energiepreise treiben Inflation weiter deutlich nach oben

    LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist wegen hoher Energiepreise weiter deutlich auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im September um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Eine erste Schätzung wurde wie von Analysten erwartet bestätigt.

    USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

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    WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im September stärker als erwartet gestiegen. Sie legte im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

    Italien: Inflation steigt stärker als erwartet auf Drei-Jahreshoch

    ROM - In Italien ist die Inflation im September stärker als erwartet auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 4,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Eine erste Erhebung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte erhöht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung von 4,1 Prozent gerechnet.

    ROUNDUP: Baugenehmigungen steigen - Bundesbaugesellschaft vor Start

    WIESBADEN - Hoffnung im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau: Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland hat im August erneut deutlich zugelegt. Insgesamt wurden 20.600 Wohnungen bewilligt, das sind 6,8 Prozent oder 1.300 Genehmigungen mehr als ein Jahr zuvor.

    Bundesbank sieht Chancen für längeres Wachstum

    BANGKOK - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht Chancen für ein länger anhaltendes Anziehen des Wachstums in Deutschland und schließt ein erneutes Eingreifen zum Eindämmen der Inflation nicht aus. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) werde alles Nötige tun, damit sie mittelfristig zum Zwei-Prozent-Ziel zurückkehre, sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. "Wir haben ja zuletzt zweimal die Leitzinsen erhöht. Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, schließe ich nicht aus, dass wir möglicherweise noch mal nachlegen müssen."

    ROUNDUP: Klingbeil beim IWF - Wie lang trägt der deutsche Aufschwung?

    BANGKOK - Für Lars Klingbeil sind es ungewohnt angenehme Zahlen, mit denen er auf der globalen Bühne der Finanzwelt in Bangkok unterwegs ist. Bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Thailands Hauptstadt kann der Bundesfinanzminister an gerade kräftig hochgesetzte Wachstumsprognosen für Deutschland anknüpfen. "Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen", sagte der SPD-Chef und Vizekanzler. "Das heißt aber eben auch, dass wir uns nicht verstecken müssen." Ungewiss ist nur, wie dauerhaft der Aufschwung ist. Forcieren will Klingbeil dafür auch private Investitionen.

    ROUNDUP/China im Visier: EU-Spitzen wollen neue Schutzinstrumente

    BRÜSSEL - Die EU will im Kampf gegen unfaire Handelspraktiken von Ländern wie China weiter aufrüsten. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten forderten bei einem Gipfeltreffen die Europäische Kommission auf, dringend neue Instrumente gegen Ungleichgewichte zu entwickeln. Gleichzeitig soll die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen die vorhandenen EU-Instrumente wirksam nutzen und den Dialog fortsetzen.

    ROUNDUP 2: Bundestag beschließt Frühstartrente

    BERLIN - Der Bundestag hat die Einführung einer Frühstartrente beschlossen. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren bekommen künftig pro Monat 10 Euro vom Staat - als Startkapital für die private Altersvorsorge. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.

    ROUNDUP 2/Teure Zigaretten: Tabaksteuern ziehen deutlich an

    BERLIN - Raucher müssen in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für Zigaretten ausgeben. Nach dem Bundestag billigte am Freitag auch der Bundesrat die Reform der Tabaksteuer, die im Zeitraum 2027 bis 2030 deutlich höhere Steuersätze auf Zigaretten und andere Tabakprodukte vorsieht. Die höheren Steuern werden an den Endkunden weitergereicht, die Preise ziehen also an.

    Rennen um EZB-Spitze: Klingbeil plant bald Personalvorschlag

    BANGKOK - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant die baldige Klärung eines deutschen Personalvorschlags für die künftige Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Natürlich werde Deutschland im Direktorium weiter eine Rolle spielen, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. "Mit welchem Namen an welcher Stelle wir dann antreten, das kläre ich gerade mit dem Bundeskanzler."

    ROUNDUP/Unicredit: EZB macht Weg für Commerzbank-Übernahme frei

    FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit bekommt für die Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit darf die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, tatsächlich gegen Unicredit-Anteile eintauschen. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen - und wollen dann die Kontrolle bei dem Frankfurter Geldhaus übernehmen.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jkr

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -0,29 %/+10,21 % bedeutet.





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