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    Indonesien und Kongo: Nickel und Kobalt im Fokus

    Indonesien erwägt neue Grenzen für Nickelverarbeiter, der Kongo begrenzt Kobaltexporte. Canada Nickel und NexMetals melden Projektfortschritte und neue Ressourcendaten.

    Chance - Indonesien und Kongo: Nickel und Kobalt im Fokus

    Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. und NexMetals Mining Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 19.10.2026, 8:30 Uhr Berlin/Zürich.

     

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    am 7. Oktober erklärte Indonesiens Minister Bahlil Lahadalia, die Regierung erwäge ein Moratorium für neue Nickelverarbeitungsanlagen, die lediglich Zwischenprodukte herstellen. Die Maßnahme ist bislang eine Option, kein allgemeines Produktionsverbot. Bestehende Anlagen wären dadurch nicht automatisch betroffen.

     

    Indonesien dominiert die weltweite Nickelförderung und hat große Kapazitäten für Nickel-Roheisen und Ferronickel aufgebaut. Ein begrenzter Neubau könnte das künftige Angebotswachstum bremsen. Für die Preisentwicklung bleiben allerdings Nachfrage, Lagerbestände und bestehende Produktion ausschlaggebend.

     

    Bei Kobalt setzt die Demokratische Republik Kongo bereits auf Exportquoten. Das System löste am 16. Oktober 2025 einen zuvor verhängten Exportstopp ab. Für 2026 und 2027 sind jeweils höchstens 96.600 Tonnen vorgesehen. S&P Global prognostizierte deshalb mögliche Marktdefizite; diese bleiben unsicher.

     

    Canada Nickel treibt Crawford voran

     

    Canada Nickel - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... - entwickelt das Crawford-Nickelprojekt in Ontario, das auch Kobalt enthält. Am 31. Juli meldete das Unternehmen eine bundesstaatliche Genehmigungsentscheidung im Umweltprüfungsverfahren. Diese ist ein wichtiger Schritt, ersetzt aber nicht sämtliche für Bau und Betrieb gegebenenfalls erforderlichen Zulassungen.

     

    Im September berichtete Canada Nickel über die Auswahl von Lieferpartnern für die geplante Bergbauflotte. Zudem arbeitet das Unternehmen mit GeoRedox an einem geologischen Wasserstoffprogramm. Für Nesbitt und Deloro wurden Ressourcenschätzungen gemeldet; Reid lieferte zusätzliche Explorationsergebnisse. Finanzierung und Projektumsetzung bleiben entscheidend.

     

    NexMetals meldet 72 Prozent mehr Ressourcentonnage

     

    NexMetals Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/nexmetals-mi ... - entwickelt die ehemals produzierenden Projekte Selebi und Selkirk in Botswana. Für Selebi Main meldete das Unternehmen am 1. Oktober abgeleitete Ressourcen von 32,47 Millionen Tonnen mit 1,53 Prozent Kupfer und rund 0,98 Prozent Nickel. Die Ressourcentonnage stieg gegenüber 2024 um 72 Prozent.

     

    Die Schätzung enthält nach Unternehmensangaben rund 495.400 Tonnen Kupfer und 316.800 Tonnen Nickel. Selebi North war darin noch nicht enthalten; eine separate Schätzung wurde vorbereitet. Ressourcen sind keine Reserven; ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist damit nicht nachgewiesen. Auch Selkirk gehört zum Projektportfolio.

     

    Fazit: Canada Nickel und NexMetals vor Meilensteinen

     

    Die Eingriffe in Nickel- und Kobaltlieferketten könnten westlichen Projekten Rückenwind geben. Canada Nickel arbeitet an der Entwicklung von Crawford, NexMetals an der Erweiterung seiner Ressourcenbasis. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben entscheidend. Bergbauaktien unterliegen erheblichen Rohstoffpreis-, Projekt- und Verwässerungsrisiken.

     

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Canada Nickel https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-i ... und NexMetals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/nexmetals-mining-corp/

     

    Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-repo ...

     

    Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
    Ihr Marc Ollinger
    Swiss Resource Capital AG

     

    Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

    Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

    Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

    Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

    Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

     

    Quellen: ANTARA, 07.10.2026: https://www.antaranews.com/berita/5775309/menteri-bahlil-buka-opsi-mor ...

    ARECOMS/ACP, 28.09.2025: https://acp.cd/economie/rdc-instauration-de-quotas-en-remplacement-du- ...

    S&P Global, 16.10.2025: https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research ...

    Canada Nickel, Meldungsarchiv: https://canadanickel.com/investors/news-releases/

    NexMetals, 01.10.2026: https://nexmetalsmining.com/investors/news-releases/nexmetals-reports- ...

    Intro Bild: Canada Nickel

    Transparenz und Interessenkonflikte

    Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Canada Nickel Company Inc. (TSXV: CNC) und NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM). Die entgeltlichen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 16.10.2026: Weder die Autorin Ingrid Heinritzi noch SRC halten Aktien, Optionen, Long-/Short-Zertifikate oder sonstige Derivate der genannten Emittenten. Weder Canada Nickel noch NexMetals Mining. ist mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

    Methodik und Risiken

    Redaktionsstand: 16.10.2026. Öffentliche Quellen wurden mit verfügbaren Primärmeldungen abgeglichen. Unternehmensangaben und technische Daten wurden nicht unabhängig nachgerechnet oder vor Ort geprüft. Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags. Ressourcen sind keine Reserven. Studien und Zeitpläne hängen unter anderem von Finanzierung, Genehmigungen, metallurgischen Ergebnissen und technischer Umsetzung ab. Geologie-, Rohstoffpreis-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Währungs- und Verwässerungsrisiken können Ergebnisse erheblich verändern und zum Totalverlust führen. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

    Hinweise und Haftung

    Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung, Kaufaufforderung oder Wertpapierofferte. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Garantie übernommen. Eine Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen; unberührt bleiben insbesondere Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftung und wesentliche Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Pflichten bleiben unberührt. KI wurde zur Recherche und Bearbeitung eingesetzt; redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung liegen bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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    Verfasst von Swiss Resource Capital AG
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