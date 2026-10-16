🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS 500 IndexvorwärtsNachrichten zu US 500

    US-Wahlen

    2137 Aufrufe 2137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Midterms: So reagiert die Börse, wenn Trump die Zwischenwahlen verliert

    "Politische Börsen haben kurze Beine". So lautet das Sprichwort. Aber wie verhält es sich historisch, wenn der amtierende US-Präsident die Midterms verliert.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Wahlen - Midterms: So reagiert die Börse, wenn Trump die Zwischenwahlen verliert
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Die beiden jüngsten Midterm-Wahlzyklen (2018 und 2022) waren tatsächlich die schwächsten Börsenjahre für den S&P 500 seit 2008.

    Der Index verlor 2018 4,4 Prozent und 2022 sogar 18,1 Prozent. Bislang hat sich der Markt in diesem Jahr jedoch anders entwickelt: Bis Ende August legten US-Aktien um 13,1 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu US 30!
    Long
    48.850,38€
    Basispreis
    27,67
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55.368,28€
    Basispreis
    31,41
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit verzeichnete der Markt den sechstbesten Start in ein Midterm-Wahljahr seit 1926. Auch die vergleichsweise geringe Volatilität passt ins Bild: Bis Ende August gab es beim S&P 500 in diesem Jahr lediglich vier Handelstage mit Kursbewegungen von mindestens plus oder minus zwei Prozent.

    Im gesamten Kalenderjahr 2022 waren es 46, 2018 waren es 20. Historisch waren solche ruhigen Midterm-Jahre häufig ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung: Gab es in einem Midterm-Jahr weniger als zehn Tage mit derart starken Kursbewegungen, lag das Jahresplus im Durchschnitt bei 19,4 Prozent.

    Neben der Jahresperformance zeigt sich auch rund um den Wahltag ein historisches Muster. Seit 1970 legte der Aktienmarkt im Vorfeld einer Midterm-Wahl im Durchschnitt bereits etwa einen Monat beziehungsweise 22 Handelstage lang zu, während Umfragen zunehmend klarere Erwartungen über den Wahlausgang ermöglichten.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    Als die Unsicherheit allmählich nachließ, stiegen die Aktienkurse weiter. In den sechs Monaten nach der Wahl erzielte der Markt eine durchschnittliche Rendite von 14,1 Prozent, verglichen mit lediglich 5,7 Prozent in Jahren ohne Midterm-Wahlen.

    US 500

    -1,29 %
    -1,63 %
    +0,88 %
    +1,21 %
    +14,66 %
    +76,67 %
    +71,47 %
    +260,27 %
    +424,09 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Auch der Wahlausgang spielte eine Rolle. Verlor eine Partei die Kontrolle über die sogenannte politische Dreifachmehrheit, also die Präsidentschaft sowie die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat, fiel die durchschnittliche Marktrendite in den sechs Monaten nach der Wahl mit 10,4 Prozent deutlich geringer aus als in Szenarien, in denen eine Partei die Kontrolle gewann oder der Kongress politisch geteilt blieb (16,1 Prozent).

    Der Markt legte also auch in diesen Fällen zu. Gebremst wurde die Entwicklung vermutlich teilweise dadurch, dass Anleger ihre Erwartungen an die Fähigkeit der Regierung anpassten, Gesetze durch den Kongress zu bringen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8028,75Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Wahlen Midterms: So reagiert die Börse, wenn Trump die Zwischenwahlen verliert "Politische Börsen haben kurze Beine". So lautet das Sprichwort. Aber wie verhält es sich historisch, wenn der amtierende US-Präsident die Midterms verliert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     