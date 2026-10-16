Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.177,09USD pro Feinunze und notiert damit +0,05 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,44USD und damit -0,03 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,84USD und verzeichnet ein Plus von +0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,74USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.125,00 USD -0,40 % Platin 1.641,50 USD +1,48 % Aluminium 2.969,70 USD +0,22 % Erdgas 3,123 USD -3,01 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,01 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.10.26, 17:29 Uhr.