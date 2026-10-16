Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.177,09USD pro Feinunze und notiert damit +0,05 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,44USD und damit -0,03 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,84USD und verzeichnet ein Plus von +0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,74USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.125,00USD
|-0,40 %
|Platin
|1.641,50USD
|+1,48 %
|Aluminium
|2.969,70USD
|+0,22 %
|Erdgas
|3,123USD
|-3,01 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,01 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.10.26, 17:29 Uhr.