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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 19. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Bawag, Norma Group und Vinci melden wichtige Zahlen
    • Chinas Konjunktur und deutsche Aufträge im Fokus
    • Gipfel, EU-Ministertreffen und Alberta-Abstimmung
    TAGESVORSCHAU - Termine am 19. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie
    17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
    USA: Jefferies, Investorentag
    USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
    04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

    10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»

    DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz

    LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU

    CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab

    HINWEIS
    HKG: Feiertag, Börse geschlossen

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi







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