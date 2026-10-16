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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 30. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Firmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen
    • Konjunkturdaten reichen von BIP bis Verbraucherpreisen
    • Fed, EZB und BoJ beraten über wichtige Zinsentscheide
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 30. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 30. Oktober

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie
    17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
    USA: Jefferies, Investorentag
    USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
    04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

    10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»

    DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz

    LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU

    CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab

    HINWEIS
    HKG: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1
    07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3
    12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen
    12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day
    17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
    17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 9/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26
    10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26
    11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Bericht (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz
    07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
    08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
    12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
    22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
    22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26
    08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26
    11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.

    08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
    07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update
    07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
    13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Q3-Zahlen
    USA: PG&E, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
    08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 9/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

    10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

    10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

    11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz
    10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26
    09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

    DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

    IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26
    13:30 USA: CFNA-Index 9/26
    15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen
    11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
    22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Paccar, Q3-Zahlen
    USA: Corning, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26
    13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
    13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26
    15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
    07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
    08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
    09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
    11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
    21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
    21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    USA: Oracle, Investorentreffen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/26
    11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26
    13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
    17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26
    17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26
    19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

    CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

    GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
    07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
    08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
    10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen
    21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: Repsol, Q3-Zahlen
    GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen
    USA: Baxter International, Q3-Zahlen
    USA: ResMed, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26
    09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26
    12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
    13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
    14:45 EUR: EZB Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada

    CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

    LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
    09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
    07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26
    09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt

    USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta
    --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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    WOCHENVORSCHAU Termine bis 30. Oktober 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 30. Oktober ^ - MONTAG, DEN 19. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie 17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE …
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