Deutsche Anleihen kaum ändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte auf 121,61 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,40 Prozent.

Kurz vor dem Wochenende stabilisierten sich die Kurse der Bundesanleihen, nachdem es im Verlauf der Handelswoche zeitweise deutliche Schwankungen gegeben hatte. Diese waren ausgelöst worden durch eine überraschend hohe Inflation in den USA und durch eine Flucht in sichere Anlagen infolge eines Ausverkaufs bei Tech-Werten.