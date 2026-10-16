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    Deutsche Anleihen kaum ändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future blieb bei 121,61 Punkten stabil
    • US-Inflation und Tech-Ausverkauf sorgten für Unruhe
    • Warsh bremste Wetten auf rasche US-Zinserhöhungen
    Deutsche Anleihen kaum ändert
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte auf 121,61 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,40 Prozent.

    Kurz vor dem Wochenende stabilisierten sich die Kurse der Bundesanleihen, nachdem es im Verlauf der Handelswoche zeitweise deutliche Schwankungen gegeben hatte. Diese waren ausgelöst worden durch eine überraschend hohe Inflation in den USA und durch eine Flucht in sichere Anlagen infolge eines Ausverkaufs bei Tech-Werten.

    Zuletzt haben unter anderem Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh beim Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok die Spekulation auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA gebremst, was auch den Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bremste. Sein Auftritt deutet nach Einschätzung von Marktbeobachtern darauf hin, dass die Fed die Leitzinsen im Oktober zunächst nicht weiter anheben dürfte.

    Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten dem Markt hingegen keine neuen Impulse geben. Im September war die Produktion in den Industriebetrieben stärker als erwartet gestiegen./jkr/he





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