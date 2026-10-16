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    Der Börsen-Tag

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    Deutsche Börsen schlagen Wall Street – Verbio springt über 14 Prozent

    Deutsche Aktien auf Höhenflug, gemischte Signale aus den USA: Der MDAX führt die heimischen Indizes an, während Verbio und Rheinmetall mit kräftigen Kursgewinnen glänzen.

    Der Börsen-Tag - Deutsche Börsen schlagen Wall Street – Verbio springt über 14 Prozent
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    ### Deutsche Aktienindizes im Plus – US-Börsen uneinheitlich Die deutschen Aktienindizes legen heute durchweg zu. An der Spitze steht der MDAX mit einem Plus von 0,89 Prozent auf 30.624,89 Punkte. Dicht dahinter folgt der SDAX, der um 0,82 Prozent auf 18.204,62 Punkte steigt. Auch der TecDAX verzeichnet Gewinne und notiert mit 4.013,28 Punkten um 0,62 Prozent höher. Der DAX liegt bei 25.609,58 Punkten und gewinnt 0,45 Prozent. Damit bleibt der deutsche Leitindex hinter den drei anderen deutschen Indizes zurück. An den US-Börsen zeigt sich hingegen ein gemischtes Bild: Während der US 30 um 0,18 Prozent auf 52.290,96 Punkte zulegt, verliert der US 500 0,34 Prozent auf 7.719,78 Punkte. Er ist damit der einzige der sechs betrachteten Indizes im Minus. Im direkten Vergleich entwickeln sich alle vier deutschen Indizes stärker als die beiden US-Indizes. Zwischen dem Spitzenreiter MDAX und dem schwächsten Index US 500 liegt eine Differenz von 1,23 Prozentpunkten.

    DAX: Rheinmetall vorne, Infineon am schwächsten

    Rheinmetall führte den DAX mit einem Plus von 5,92 Prozent an. Dahinter lagen BMW mit 3,41 Prozent und Mercedes-Benz Group mit 3,11 Prozent. Auf der Verliererseite gab Bayer 0,45 Prozent nach, SAP verlor 0,83 Prozent und Infineon Technologies 1,45 Prozent.

    MDAX: HENSOLDT legt kräftig zu

    HENSOLDT stieg um 6,51 Prozent und war damit der stärkste MDAX-Wert. Nordex folgte mit einem Plus von 5,24 Prozent, TKMS mit 4,88 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten IONOS Group mit minus 1,27 Prozent, TAG Immobilien mit minus 1,32 Prozent und AIXTRON mit minus 2,10 Prozent.

    SDAX: Verbio mit dem größten Plus

    Verbio sprang um 14,45 Prozent nach oben. Auch Deutsche Euroshop mit 13,34 Prozent und OHB mit 11,25 Prozent legten deutlich zu. Unter den schwächsten Werten verlor mutares 1,62 Prozent, HelloFresh 2,03 Prozent und LPKF Laser & Electronics 3,25 Prozent.

    TecDAX: Verbio und OHB an der Spitze

    Verbio führte auch im TecDAX mit einem Plus von 14,45 Prozent, vor OHB mit 11,25 Prozent und HENSOLDT mit 6,51 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Titel notierten im Minus: IONOS Group gab 1,27 Prozent nach, Infineon Technologies 1,45 Prozent und AIXTRON 2,10 Prozent.

    US 30: Auch die gelisteten Flopwerte im Plus

    JPMorgan Chase war mit einem Zuwachs von 2,04 Prozent der stärkste Wert im US 30. The Home Depot legte 1,91 Prozent zu, Walt Disney 1,74 Prozent. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien entwickelten sich positiv: The Home Depot gewann 1,91 Prozent, Walt Disney 1,74 Prozent und Coca-Cola 1,66 Prozent.

    US 500: Zugewinne bei Top- und Flopwerten

    Host Hotels & Resorts führte den US 500 mit einem Plus von 3,75 Prozent an. Crown Castle stieg um 3,06 Prozent, Ford Motor um 3,05 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Aktien lagen ebenfalls im Plus: Sempra Energy gewann 1,49 Prozent, KeyCorp 1,48 Prozent und Casey’s General Stores 1,47 Prozent.



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