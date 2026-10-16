🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wüst an Bundeskoalition

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Alle jetzt mal zusammenreißen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Wüst fordert Ende öffentlicher Koalitionsstreits
    • Wüst verlangt interne Debatten und Kooperation im Bund
    • In NRW bewährt sich laut Wüst der Umgang mit Grünen
    Wüst an Bundeskoalition - 'Alle jetzt mal zusammenreißen'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Bundeskoalition dazu ermahnt, öffentlich ausgetragene Streitigkeiten hinter sich zu lassen. Es wäre ihm "deutlich lieber, man würde Streitereien hinter verschlossenen Türen und vis-à-vis miteinander ausfechten", sagte der 51-jährige CDU-Politiker im Sender Phoenix.

    "Man kann sich nicht ständig streiten und am nächsten Tag glauben, es geht wieder voran. So ist es nicht." Wüst forderte Kooperation statt Konfrontation. "Und das wäre auch meine Erwartung, dass sich alle jetzt mal zusammenreißen und gemeinsam an der Umsetzung dessen arbeiten, was schon verabredet ist."

    Mit Blick auf den Bund sprach der Politiker von einer anhaltenden Abwärtsspirale. "Der eine ist noch sauer über das, was ihm der andere letzte Woche angetan hat und blockiert jetzt diese Woche weiter. Und das ist einfach nicht gut." In seiner nordrhein-westfälischen Landesregierung mit den Grünen gebe es hingegen einen anderen Umgang. Man diskutiere hinter verschlossenen Türen. "Und wir haben gemerkt, dass das gut ist. Da wird kein Porzellan zerdeppert. Da geht kein Vertrauen verloren", meinte Wüst.

    Kanzleramt vorstellbar? "Frage stellt sich aktuell wirklich nicht"

    Immer wieder wird Wüst als möglicher Nachfolger von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genannt. Auf die Frage, ob das Amt denn potenziell für ihn vorstellbar sei, betonte er: "Die Frage stellt sich nun wirklich aktuell nicht." Gleichwohl räumte Wüst ein, dass es normal sei, dass auf den Ministerpräsidenten von NRW geschaut werde. "Dem kann man gar nicht entkommen und dann soll man auch gar nicht so tun."/rbo/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wüst an Bundeskoalition 'Alle jetzt mal zusammenreißen' Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Bundeskoalition dazu ermahnt, öffentlich ausgetragene Streitigkeiten hinter sich zu lassen. Es wäre ihm "deutlich lieber, man würde Streitereien hinter verschlossenen Türen und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     