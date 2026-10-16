argenx Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.10.2026

Die argenx Aktie notiert aktuell bei 727,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -27,30 € entspricht. Die Talfahrt der argenx Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 727,20€, mit einem Minus von -3,62 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von argenx Verluste von -2,96 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um +0,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,79 %. Im Jahr 2026 gab es für argenx bisher ein Plus von +2,18 %.

Während argenx deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,41 % 1 Monat -13,79 % 3 Monate -2,96 % 1 Jahr +4,59 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 16.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,59 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im Eurozone 50.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. UCB notiert im Minus, mit -0,97 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,77 %.

Die Aktie von argenx erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,18 %.

argenx Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die argenx Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur argenx Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.