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    DHL Group hebt Ergebnisprognose für 2026 an – Aktie im Fokus

    Mehr Umsatz, mehr Gewinn, höhere Ziele: Nach einem starken dritten Quartal hebt DHL die Prognose für 2026 an und erwartet nun ein Konzern-EBIT von über 7 Milliarden Euro.

    DHL Group hebt Ergebnisprognose für 2026 an – Aktie im Fokus
    Foto: mino21 - stock.adobe.com
    • DHL hebt die Prognose für das berichtete Konzern-EBIT 2026 auf **über 7,0 Mrd. €** an; zuvor waren es über 6,5 Mrd. €.
    • Für die DHL-Bereiche erwartet der Konzern nun ein EBIT von **über 6,4 Mrd. €** statt über 5,9 Mrd. €. Die Prognosen für Post & Paket Deutschland (über 900 Mio. €) und Group Functions (rund −400 Mio. €) bleiben unverändert.
    • Der erwartete Free Cashflow ohne Netto-M&A steigt auf **über 3,2 Mrd. €** (zuvor rund 3,0 Mrd. €). Die Capex-Prognose wird zugleich auf rund **3,6 Mrd. €** angehoben.
    • Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 12 % auf rund **22,6 Mrd. €**; das Konzern-EBIT stieg um rund 16 % auf **1,71 Mrd. €**.
    • Besonders stark entwickelte sich DHL Express: Das Quartals-EBIT stieg auf rund **1,035 Mrd. €**, unterstützt unter anderem durch bessere Auslastung und positive Effekte der Luftfracht-Kapazitätsknappheit von rund 100 Mio. €.
    • Die Mittelfristprognose von über 7 Mrd. € EBIT in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld soll im kommenden März überprüft werden. Der vollständige Bericht zum dritten Quartal erscheint am **5. November 2026**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei DHL Group ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,90 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.575,00PKT (+0,39 %).


    DHL Group

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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