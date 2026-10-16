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    The Social Chain: Insolvenzplan rechtskräftig – Verfahren beendet

    Neustart unter neuem Namen: Aus The Social Chain AG wird TWM Defense AG. Der rechtskräftige Insolvenzplan macht den Weg für neue Investoren frei – bisherige Aktionäre gehen leer aus.

    The Social Chain: Insolvenzplan rechtskräftig – Verfahren beendet
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Der Insolvenzplan der The Social Chain AG ist rechtskräftig.
    • MERIDIANA Capital Markets SE oder von ihr bestimmte Investoren übernehmen sämtliche Aktien und stellen Sanierungsmittel bereit.
    • Insolvenzgläubiger sollen dadurch deutlich besser gestellt werden als bei einer Abwicklung im Regelverfahren.
    • Aktionäre erhalten keine Auszahlungen, da die Mittel nicht zur vollständigen Bedienung aller Gläubigerforderungen ausreichen.
    • Das Insolvenzverfahren wird in Kürze aufgehoben; die Gesellschaft wird unter dem Namen **TWM Defense AG** fortgeführt.
    • Die Börsenzulassung im Frankfurter General Standard bleibt bestehen. Neuer Vorstand ist Rolands Seļakovs; auch der Aufsichtsrat wurde neu besetzt.

    Der Kurs von The Social Chain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +87,50 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,0250EUR das entspricht einem Plus von +66,67 % seit der Veröffentlichung.


    The Social Chain

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    ISIN:DE000A1YC996WKN:A1YC99
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