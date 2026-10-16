The Social Chain: Insolvenzplan rechtskräftig – Verfahren beendet
Neustart unter neuem Namen: Aus The Social Chain AG wird TWM Defense AG. Der rechtskräftige Insolvenzplan macht den Weg für neue Investoren frei – bisherige Aktionäre gehen leer aus.
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- Der Insolvenzplan der The Social Chain AG ist rechtskräftig.
- MERIDIANA Capital Markets SE oder von ihr bestimmte Investoren übernehmen sämtliche Aktien und stellen Sanierungsmittel bereit.
- Insolvenzgläubiger sollen dadurch deutlich besser gestellt werden als bei einer Abwicklung im Regelverfahren.
- Aktionäre erhalten keine Auszahlungen, da die Mittel nicht zur vollständigen Bedienung aller Gläubigerforderungen ausreichen.
- Das Insolvenzverfahren wird in Kürze aufgehoben; die Gesellschaft wird unter dem Namen **TWM Defense AG** fortgeführt.
- Die Börsenzulassung im Frankfurter General Standard bleibt bestehen. Neuer Vorstand ist Rolands Seļakovs; auch der Aufsichtsrat wurde neu besetzt.
Der Kurs von The Social Chain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +87,50 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,0250EUR das entspricht einem Plus von +66,67 % seit der Veröffentlichung.
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