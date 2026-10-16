DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. So soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Konzern 2026 nun mehr als sieben Milliarden Euro betragen, teilten die Bonner am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte DHL mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein Ebit von über 6,4 Milliarden Euro erhöht, nach zuvor über 5,9 Milliarden Euro. Die Prognose für die Sparte Post & Paket Deutschland bleibe unverändert. Auch die Aussichten für den Mittelzufluss wurde angehoben.

Zudem kündigte DHL eine Überprüfung der Mittelfristprognosen im kommenden März an. Bislang geht der Konzern von einem Ebit über sieben Milliarden Euro in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld aus. Die im Dax notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent zu.