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    Besonders beachtet!

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    Northrop Grumman Aktie steigt am 16.10.2026 kräftig

    Am 16.10.2026 ist die Northrop Grumman Aktie, bisher, um +3,99 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Northrop Grumman Aktie.

    Besonders beachtet! - Northrop Grumman Aktie steigt am 16.10.2026 kräftig
    Foto: adobe.stock.com

    Northrop Grumman ist ein US-Rüstungskonzern mit Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Raketenabwehr, Cyber- und C4ISR-Lösungen. Kernprodukte: Tarnkappenbomber (B-2, B-21), Drohnen (Global Hawk), Raketen- und Weltraumsysteme, Verteidigungs-IT. Starke Position im US-Verteidigungsmarkt. Hauptkonkurrenten: Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon, General Dynamics. USP: Stealth-Kompetenz, High-End-Systemintegration, starke Pentagon-Verankerung.

    Northrop Grumman Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Northrop Grumman Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,99 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Northrop Grumman Aktie. Nach einem Plus von +3,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 456,95. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Der heutige Anstieg bei Northrop Grumman konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,60 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Northrop Grumman Aktie damit um +5,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Northrop Grumman um -7,25 % verloren.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,78 % geändert.

    Northrop Grumman Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,87 %
    1 Monat -1,21 %
    3 Monate -0,60 %
    1 Jahr -15,40 %
    Stand: 16.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Northrop Grumman Aktie

    Es gibt 142 Mio. Northrop Grumman Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,65 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Polens Rüstungsboom wird dem Land zum Verhängnis


    Polen investiert Milliarden in die Rüstung und bezahlt dafür mit Krediten. Die Schulden wachsen, die Zinslast auch, gleichzeitig verliert aber die Wirtschaft an Schwung.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Northrop Grumman

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,46 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +2,19 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +2,28 % zu

    Die Aktie von Northrop Grumman erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,16 %, über 10 Jahre bei 8,77 %.

    Northrop Grumman Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Northrop Grumman Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northrop Grumman Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Northrop Grumman

    +2,76 %
    +5,71 %
    -1,00 %
    +0,22 %
    -12,74 %
    -3,15 %
    +34,15 %
    +129,17 %
    +1.595,19 %
    ISIN:US6668071029WKN:851915
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