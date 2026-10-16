Northrop Grumman Aktie steigt am 16.10.2026 kräftig

Am heutigen Handelstag konnte die Northrop Grumman Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,99 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Northrop Grumman Aktie. Nach einem Plus von +3,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 456,95€. Setzt sich der positive Trend fort?

Northrop Grumman ist ein US-Rüstungskonzern mit Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Raketenabwehr, Cyber- und C4ISR-Lösungen. Kernprodukte: Tarnkappenbomber (B-2, B-21), Drohnen (Global Hawk), Raketen- und Weltraumsysteme, Verteidigungs-IT. Starke Position im US-Verteidigungsmarkt. Hauptkonkurrenten: Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon, General Dynamics. USP: Stealth-Kompetenz, High-End-Systemintegration, starke Pentagon-Verankerung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Northrop Grumman konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,60 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Northrop Grumman Aktie damit um +5,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Northrop Grumman um -7,25 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,78 % geändert.

Northrop Grumman Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,87 % 1 Monat -1,21 % 3 Monate -0,60 % 1 Jahr -15,40 %

Informationen zur Northrop Grumman Aktie

Stand: 16.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. Northrop Grumman Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,65 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Northrop Grumman

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,46 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +2,19 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +2,28 % zu

Die Aktie von Northrop Grumman erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,16 %, über 10 Jahre bei 8,77 %.

Northrop Grumman Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Northrop Grumman Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northrop Grumman Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.