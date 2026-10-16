Arity übernimmt INRIX und treibt damit eine vernetzte Vision für die Zukunft des Verkehrs voran

CHICAGO, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Arity, eine Tochtergesellschaft der Allstate Corporation, gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme nahezu aller Vermögenswerte von INRIX, einem führenden Anbieter von Verkehrsdaten und Mobilitätsanalysen, geschlossen hat. Die Übernahme, deren Abschluss vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für 2026 erwartet wird, baut auf der Rolle von Arity bei der Förderung der Investitionen von Allstate in Daten, Analysen und Mobilitätsintelligenz auf und nutzt dabei mehr als zwei Billionen Meilen an Fahrdaten, um besser zu verstehen, wie sich Menschen, Fahrzeuge und Verkehrssysteme bewegen.

„Der Verkehr funktioniert als ein vernetztes System, doch die Informationen, die zu seinem Verständnis herangezogen werden, sind nach wie vor über verschiedene Branchen und Datenquellen hinweg fragmentiert", sagte Gary Hallgren, Präsident von Arity. „Durch die Kombination der prädiktiven Erkenntnisse von Arity zum Fahrverhalten und zu Risiken mit den Verkehrsdaten und Mobilitätsanalysen von INRIX werden wir in einer einzigartigen Position sein, um fundiertere Informationen und Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Menschen, Fahrzeugen, Gütern und Straßen zu liefern. Ebenso wichtig ist, dass wir zwei talentierte Teams mit sich ergänzender Expertise zusammenführen, die gemeinsam die Zukunft der Verkehrssysteme gestalten können. Diese Übernahme bringt unsere Vision voran, Organisationen dabei zu unterstützen, die aktuellen Geschehnisse zu verstehen, die Kräfte zu antizipieren, die die Zukunft prägen, und Entscheidungen zu treffen, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen."

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt INRIX seine Kunden dabei, mithilfe von Daten, Analysen und Verkehrsintelligenz bessere Verkehrsentscheidungen zu treffen. Arity teilt unsere Vision, dass ein umfassendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Menschen, Fahrzeugen, Straßen und Gütern zu besseren Ergebnissen für unsere Gemeinden und Unternehmen führen kann", sagte Bryan Mistele, Mitbegründer und CEO von INRIX. „Die Kombination der Verkehrsinformationen von INRIX mit den Mobilitätsdaten von Arity, die sich auf Billionen von Meilen erstrecken, sowie fortschrittlichen Analysen schafft die Möglichkeit, die Mobilitätsintelligenz weiter zu innovieren und die Effektivität und Effizienz des Verkehrs für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu verbessern."