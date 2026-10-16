JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen 2027 und 2028 leicht erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er nun einen Leitzins der Europäischen Zentralbank in Höhe von 3 Prozent in sein Bewertungsmodell einbezogen habe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 37,66EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 19:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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