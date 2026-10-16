KI-Aktien: Abverkauf geht weiter - 3 Gründe dafür!

Der Abverkauf der KI-Aktien geht weiter - allen voran die Datencenter-Aktien wie Coreweave fallen stark. Damit ist der gestrige dead cat bounce der KI-Aktien offensichtlich wieder beendet - auffallend ist, dass der Nasdaq 100 auch heute wieder viel schwächer ist als der Dow Jones - der Tech-Sektor mit Abstand der schwächste unter den 11 Sektoren im S&P 500. Da kommt nun scheinbar etwas ins Rutschen - aus der KI-Blase entweicht zunehmend Luft! Gründe dafür gibt es viele - aber einige davon liegen auf der Hand! Erstens die hohen Zinsen, das macht die Schulden immer teurer, die die KI-Branche aufgenommen hat. Zweitens werden Bewertungen von KI-Firmen in Frage gestellt nach den schwachen "Umsätzen" von Anthropic - aber das schwächste Glied in der Kette sind die Datencenter-Firmen wie Coreweave..

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