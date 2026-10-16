Neue Proteste in Indien gegen umstrittene Wählerlisten-Überprüfung

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Trotz großen Polizeiaufgebots haben erneut Tausende von meist jungen Menschen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi den Rücktritt des obersten Chefs der Wahlkommission gefordert. Anhänger der regierungskritischen "Kakerlaken"-Bewegung, Mitglieder von Studentengruppen, Oppositionspolitiker und andere versammelten sich an verschiedenen Orten der Stadt, um gegen die umstrittene Überprüfung von Wählerverzeichnissen durch die Wahlkommission zu protestieren, wie der Sender NDTV und andere einheimische Medien berichteten. Viele zeigten die indische Flagge.

Zahlreiche Protestteilnehmer wurden den Berichten zufolge festgenommen. Dabei sei es vereinzelt zu Handgemengen gekommen. Vor Beginn der Demonstration wurde der Gründer der "Kakerlaken"-Volkspartei (CJP), Abhijeet Dipke, vor seinem Haus in Neu-Delhi von Beamten abgefangen und erneut festgenommen. "Gegen welches Gesetz habe ich verstoßen?", wurde Dipke zitiert. "Ist das Schwenken der Trikolore inzwischen auch zu einem Verbrechen geworden?" schrieb die CJP auf der Plattform X unter Hinweis auf die indische Flagge.