Börsen Update USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -2,30 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:29) bei 51.967,07 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,93 %, Coca-Cola +1,33 %, Merck & Co +1,18 %, Procter & Gamble +1,02 %, Cisco Systems -1,83 %

Flop-Werte: Salesforce -2,73 %, Amazon -2,14 %, Microsoft -1,89 %

Der US Tech 100 steht bei 29.256,68 PKT und verliert bisher -2,30 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +3,42 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,19 %, Honeywell Aerospace +3,02 %, IDEXX Laboratories +2,20 %, PepsiCo +1,93 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -11,32 %, Nebius Group Registered (A) -11,32 %, Moderna -10,06 %, Datadog Registered (A) -8,22 %, Palo Alto Networks -8,19 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:19) bei 7.658,37 PKT und fällt um -1,13 %.

Top-Werte: Northrop Grumman +4,36 %, APA Corporation +3,46 %, Targa Resources +3,44 %, Diamondback Energy +3,42 %, Nisource +3,31 %

Flop-Werte: Moderna -10,06 %, Super Micro Computer -9,81 %, Datadog Registered (A) -8,22 %, Palo Alto Networks -8,19 %, Fortinet -7,67 %