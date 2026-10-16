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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher Verluste von -11,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.10.2026

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie ist bisher um -11,32 % auf 148,78 gefallen. Das sind -18,99  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,78, mit einem Minus von -11,32 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nebius Group Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,09 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -24,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nebius Group Registered (A) einen Anstieg von +105,91 %.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -2,30 % im Plus-Minus-Bereich. Nebius Group Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,32 %
    1 Monat -16,97 %
    3 Monate -13,09 %
    1 Jahr +38,70 %
    Stand: 16.10.2026, 20:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Nebius im schwachen KI- und Neocloud-Sektor sowie um Nachkäufe. Als technische Unterstützung werden rund 164 US-Dollar genannt. Im Fokus stehen zudem die für den 22.10. erwarteten Zahlen und eine Gerichtsanhörung zu einem möglichen Baustopp in Independence. Diskutiert werden außerdem die Verschuldung und mögliche Folgen der US-Zwischenwahlen für Zinsen und Rechenzentrumsgenehmigungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,99 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -2,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Aktien heute: Moderna fällt deutlich, Verbio steigt zweistellig


    Moderna und mehrere KI- und Cloud-Aktien verlieren deutlich. Verbio und OHB legen zweistellig zu, während Nordex von einer höheren Margenprognose profitiert.

    Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 165,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,62 %, über 10 Jahre bei 25,66 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Nebius Group Registered (A)

    -11,45 %
    -25,39 %
    -16,86 %
    -13,12 %
    +39,33 %
    +852,41 %
    +129,71 %
    +771,84 %
    +498,72 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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