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    Trump öffnet Tür für Rücktritt seiner neuen Sprecherin

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump riet Zacharia, einen Rücktritt zu erwägen
    • Trump beklagte die harte Behandlung Zacharias
    • Zweifel an Zulassung setzten Zacharia unter Druck
    Trump öffnet Tür für Rücktritt seiner neuen Sprecherin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seiner gerade erst angetretenen neuen Pressesprecherin Katie Zacharia nach eigenen Angaben nahegelegt, über einen Rücktritt nachzudenken. "Ich habe zu ihr gesagt: Ganz ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich es mir noch einmal überlegen. Denk darüber nach, aber ich würde es mir noch einmal überlegen", erzählte er Reportern vor dem Weißen Haus. Ob Zacharia im Amt bleibe, wolle er ihr selbst überlassen.

    Zacharia sei von den Medien in den vergangenen Tagen sehr schlecht behandelt worden, beklagte Trump. "Sie hat in den vergangenen Tagen gelitten", sagte er. Er habe sie deshalb gefragt, ob sie sich das wirklich antun wolle. "Vielleicht ist das nichts für sie", räumte er ein. Er wolle lediglich, dass sie glücklich sei, und werde ihre Entscheidung unterstützen. Er wolle bald erneut mit ihr sprechen.

    Zacharia hatte erst vor wenigen Tagen das Amt übernommen. Von ihrem ersten Auftritt vor der Presse hatten sich den Reportern vor allem Versprecher und ein ungewöhnlich schnelles Ende nach nur wenigen Fragen eingeprägt. Anschließend geriet sie wegen Zweifeln an ihren beruflichen Qualifikationen unter Druck. Die Absolventin einer US-Jurafakultät hatte US-Medien zufolge wiederholt eine Anwaltsbezeichnung genutzt, obwohl sie die entsprechende Zulassung dafür nicht bestanden hatte. Dies räumte sie inzwischen selbst ein.

    Auf die Frage eines Reporters, ob er gerne vor ihrer Anstellung von der nicht bestandenen Prüfung gewusst hätte, ging Trump nicht direkt ein. Stattdessen beklagte er wiederholt den Umgang der Medien mit seiner Sprecherin. Auch der konservative Sender Fox News sei mit ihr hart umgegangen. Zacharia habe einen schwierigen Start gehabt, sagte Trump. Ihre Vorgängerin Karoline Leavitt habe ihre Arbeit sehr gut gemacht. Auch Zacharia könnte dies seiner Einschätzung nach noch schaffen./hae/DP/he







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