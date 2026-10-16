Was uns ein Babynahrungs-Start-up in Nairobi lehrt

In Nairobi hat Bertha eine Frage, die sie sich als Mutter stellte, in ein Unternehmen verwandelt: „Tiny Tummies Harvest“ stellt Beikost für Kleinkinder aus regionalen Zutaten her. Ihre Geschichte zeigt, wie gute Ideen in Afrika Märkte erobern – und warum Kapital dort teurer, knapper und risikoreicher ist als in Europa.

Jede Mutter erinnert sich an den ersten Löffel. Das passiert meist im Alter von etwa sechs Monaten, nach einem halben Jahr, in dem sich ein Baby fast ausschließlich von Milch ernährt hat. Für Bertha war dieser Moment der Beginn eines Unternehmens. „Als mein Sohn sechs Monate alt wurde, hatte ich plötzlich hundert Fragen“, sagt sie. „Jeder hatte eine Meinung dazu, aber niemand konnte mir wirklich sagen, was in der Schüssel war.“

Bertha tat, was viele Eltern tun: Sie setzte sich zu Hause an ihren Küchentisch und las sorgfältig die Etiketten auf der von ihr gekauften Babynahrung durch. Auf den Verpackungen fand sie zu viel Zucker und Zutaten, deren Namen sie nicht aussprechen konnte. Die meisten Produkte waren importiert und so teuer, dass sie auf Dauer selbst das Budget einer berufstätigen Mittelschichtfamilie belasten. Für Mütter, die berufstätig sind und gleichzeitig die Verantwortung dafür tragen, was ihr Kind isst, bleibt damit eine unbefriedigende Wahl: entweder viel Geld für etwas auszugeben, dem sie nicht voll und ganz vertrauen, oder jeden Morgen selbst zu kochen, wofür sie keine Zeit haben.

Bertha Alexander Thomas fand ihre Antwort in ihrer eigenen Küche. Sie kochte Brei so, wie es ihre Mutter getan hatte, nur mit mehr Abwechslung und ohne alles, was ihr Sohn nicht brauchte. Er wurde ihr erster und anspruchsvollster Kunde: „Wenn er es nicht aß, kam es nicht in die Tüte.“

Aus diesem Experiment am Küchentisch entstand „Tiny Tummies Harvest“, ein junges Unternehmen, das gemeinsam mit einem kenianischen Produktionspartner Haferbrei-Mischungen aus Getreide und anderen regionalen Zutaten herstellt. Es ist ein kleines Unternehmen. Aber es veranschaulicht, wie die Gründung eines Unternehmens in Ostafrika funktioniert, wo sie scheitern kann und wo Investoren etwas bewirken können.

Wie gute Ideen Märkte erobern

Gute Start-ups beginnen selten mit einem Businessplan. Sie entstehen aus einem Problem, das der Gründer selbst erlebt hat. Bertha kennt das Aufstehen um sechs Uhr morgens, das weinende Baby und die Eile, zur Arbeit zu kommen. Dieses Wissen ist ihr Wettbewerbsvorteil. Ihre Geschichte verdeutlicht vier Bausteine, die für Start-ups überall gelten.

Der erste Baustein ist ein echter und großer Bedarf. Ernährungswissenschaftler sprechen von den „ersten tausend Tagen“, dem Zeitraum von der Empfängnis bis zum dritten Geburtstag eines Kindes. Laut der kenianischen demografischen und gesundheitlichen Erhebung „ “ sank der Anteil der Kinder unter fünf Jahren mit Wachstumsverzögerungen von 26 Prozent im Jahr 2014 auf 17,6 Prozent im Jahr 2022. Das bedeutet immer noch fast jedes sechste Kind, und allein in Nairobi gibt es jährlich rund 125.000 Geburten.

Das zweite Produkt ist auf den Alltag zugeschnitten. Berufstätige Mütter haben wenig Zeit, tragen aber die volle Verantwortung dafür, was ihre Kinder essen. Sie brauchen keine Belehrung über Mikronährstoffe, sondern etwas Schnelles, Ehrliches und Bezahlbares. „Tiny Tummies Harvest“ ergänzt das Stillen, anstatt es zu ersetzen, und entspricht damit der Empfehlung der WHO, ab dem sechsten Lebensmonat abwechslungsreiche Beikost mit wenig Zucker und Salz zu geben.

Der dritte Baustein ist Vertrauen. Der größte Konkurrent ist nicht eine andere Marke, sondern der selbstgekochte Brei auf dem Herd zu Hause. Bertha kämpft nicht gegen diese Tradition an, sondern führt sie fort. Regionale Zutaten und die Produktion in Kenia sind daher keine Marketing-Slogans, sondern das Kernversprechen der Marke.

Schließlich wächst ein Unternehmen wie dieses durch Weiterempfehlungen. Im Bereich Babynahrung gewinnt man Kunden nicht durch Rabatte, sondern durch Mundpropaganda, soziale Medien, Mütter-Netzwerke und sorgfältig ausgewählte Einzelhändler. Das dauert zwar länger, aber die Kundenbindung ist hoch: Eine Familie kauft über Monate hinweg regelmäßig nach.

Für Investoren ist dieser letzte Punkt entscheidend. Konsumgüter mit Wiederholungskäufen, lokaler Wertschöpfung und einer schnell wachsenden städtischen Mittelschicht bilden in Ostafrika eine solide Grundlage – vorausgesetzt, das Unternehmen übersteht die Phase, bis es eine kritische Größe erreicht hat.

Die informelle Wirtschaft: Markt und Hindernis zugleich

Ein Unternehmen in Kenia zu gründen bedeutet, es in einer weitgehend informellen Wirtschaft zu gründen. Laut dem „2025 Economic Survey“ des kenianischen Statistikamtes wurden im Jahr 2024 rund 782.300 neue Arbeitsplätze geschaffen – 90 Prozent davon im informellen Sektor und nur 78.600 im formellen. Jua-Kali-Werkstätten, Marktstände, Kioske und „Mama Mbogas“ prägen das wirtschaftliche Alltagsleben.

Für ein Start-up wie „Tiny Tummies Harvest“ ist das ein zweischneidiges Schwert.

Die Chance: Der informelle Einzelhandel ist der Kanal, über den die meisten Familien ihre Einkäufe tätigen. Der Kiosk an der Ecke erreicht Haushalte, die niemals einen Supermarkt betreten. Viele Kunden arbeiten selbst im informellen Sektor und brauchen genau das: kleine Packungsgrößen, verlässliche Qualität und faire Preise. Mobile Zahlungen über M-Pesa machen selbst die kleinsten Verkäufe digital und nachverfolgbar.

Die Hürde: Informelle Märkte bedeuten unregelmäßige Kundeneinnahmen, billige Konkurrenz ohne Lebensmittelzertifizierung und kaum verlässliche Marktdaten. Für ein formelles Unternehmen, das Steuern zahlt, Hygienestandards einhält und für Qualitätskontrollen aufkommt, ist der Wettbewerb ungleich. Und ein Unternehmen, das hauptsächlich informelle Kunden bedient, hat Schwierigkeiten, Banken und Investoren mit konkreten Zahlen zu überzeugen.

Die Kunst besteht darin, Brücken zu schlagen: formal, zertifiziert und rückverfolgbar produzieren, aber dort verkaufen, wo die Menschen tatsächlich einkaufen.

Kapitalrisiken: Warum gute Ideen aus Geldmangel scheitern

Die meisten jungen Unternehmen in Ostafrika scheitern nicht wegen ihrer Idee, sondern aufgrund von Finanzierungsengpässen in der Phase zwischen der ersten Produktion und der Rentabilität. Für Start-ups im Lebensmittelbereich ist diese Phase besonders kapitalintensiv.

Das erste Problem sind die Finanzierungskosten. Nach der Senkung im Februar 2026 lag der Leitzins der kenianischen Zentralbank bei 8,75 Prozent, während die durchschnittlichen Kreditzinsen der Geschäftsbanken bei etwa 14,8 Prozent lagen. Junge Unternehmen ohne Sicherheiten zahlen in der Regel deutlich mehr – und Gründer verfügen selten über Sicherheiten, da Banken Grundbesitzurkunden oder geprüfte Jahresabschlüsse verlangen.

Hinzu kommt der Bedarf an Betriebskapital. Rohstoffe, Verpackungen, Auftragsfertigung und Lagerbestände müssen vorfinanziert werden, während Einzelhändler oft erst Wochen später zahlen. Genau in dieser Phase geraten viele Unternehmen in die sogenannte „Missing Middle“: zu groß für Mikrofinanzierungen, zu klein für Risikokapital. Finanzierungen zwischen 20.000 und 500.000 US-Dollar sind schwer zu finden.

Wer ausländisches Kapital beschafft, geht zudem ein Währungsrisiko ein. Das Geld kommt in Dollar oder Euro herein, die Einnahmen werden in Schilling erzielt, und jede Abwertung verteuert die Rückzahlung. Auch die Regulierung kostet schon vor dem ersten Verkauf Geld: die Zertifizierung durch das Kenya Bureau of Standards, Lebensmittelvorschriften und Steuern. Und schließlich legen Investoren ihr Augenmerk vor allem auf Technologie. Risikokapital fließt größtenteils in die Bereiche Fintech, Energie und Logistik, kaum in Konsumgüter und Ernährung.

Die Kapitalmärkte haben sich in letzter Zeit erholt. Laut dem „Africa Tech Venture Capital Report“ von Partech flossen im Jahr 2025 rund 4,1 Milliarden US-Dollar in afrikanische Tech-Start-ups – 25 Prozent mehr als im Vorjahr –, wobei Kenia mit 1,04 Milliarden US-Dollar an der Spitze lag. Allerdings handelte es sich dabei zu 41 Prozent um Fremdkapital, und das Geld konzentriert sich auf wenige große Finanzierungsrunden. Eine kleine Marke für Beikost aus Nairobi taucht in solchen Statistiken nicht auf.

Lösungen: Wie Kapital und gute Ideen zusammenkommen können

Die Lücke ist bekannt, und es gibt Wege, sie zu schließen. Keiner davon ist ein Allheilmittel, aber zusammen verändern sie die Ausgangslage für Gründer und Investoren.

Ein erster Hebel ist ein schlankes Geschäftsmodell. Tiny Tummies Harvest lässt seine Produkte von einem Partner herstellen, anstatt eine eigene Fabrik zu errichten. Das senkt den Kapitalbedarf und lenkt die Investitionen dorthin, wo sie Wirkung zeigen: in Rezepte, Qualität, Marke und Vertrieb.

Ebenso wichtig sind Finanzierungsformen, die zum jeweiligen Geschäftsmodell passen. Bei der umsatzbasierten Finanzierung fließt statt fester Raten ein Anteil des Umsatzes zurück; dies gleicht Umsatzschwankungen aus und eignet sich besser für Konsumgüter mit Wiederholungskäufen als klassisches Risikokapital. Wenn ein Unternehmen Supermarktketten oder Großhändler beliefert, können diese Rechnungen vorfinanziert werden. Digitale Zahlungsdaten von M-Pesa machen die Bonität selbst kleiner Unternehmen messbar.

Bei der „Blended Finance“ übernehmen Entwicklungsfinanzierungsinstitute, Stiftungen und Bürgschaftsprogramme einen Teil des Risikos, damit privates Kapital nachfließen kann. Solche Instrumente stehen insbesondere in den Bereichen „ “, Ernährung und Kindergesundheit zur Verfügung. Kapital in kenianischen Schilling oder Währungsabsicherungen beseitigen zudem das Risiko, auf das Gründer am wenigsten Einfluss haben.

Schließlich sind Brücken zwischen der formellen und der informellen Wirtschaft erforderlich: kleine Verpackungsgrößen für Kioske, Partnerschaften mit Kliniken, Hebammen und Müttergruppen sowie Schulungen für informelle Händler. Und es werden Netzwerke benötigt. Europäische KMU bringen Know-how in den Bereichen Lebensmitteltechnologie, Verpackung und Qualitätsmanagement ein, während Brückenbauer wie die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) Gründer, Unternehmen und Investoren miteinander verbinden.

Der Kernpunkt ist einfach: Das Kapital muss so strukturiert sein wie das Unternehmen, das es finanziert. Ein Start-up im Bereich Beikost benötigt kein Geld für rasantes Wachstum, sondern geduldiges Kapital für ein stetiges, profitables Wachstum.

Warum „Tiny Tummies Harvest“ eine attraktive Investitionsmöglichkeit ist

„Tiny Tummies Harvest“ bietet das, was vielen Frühphaseninvestitionen in Afrika fehlt: ein marktreifes Produkt, eine klar definierte Zielgruppe und eine Gründerin, die sich mit Leidenschaft für ihr Unternehmen einsetzt.

Das Produkt ist ausgereift. Die Rezepturen wurden über Monate hinweg verfeinert und am anspruchsvollsten Kunden überhaupt getestet: einem Kleinkind. Heute ist der Brei marktreif und wird gemeinsam mit einem Partner in Kenia hergestellt. Das Unternehmen verfügt zudem über alle erforderlichen Zertifizierungen. Damit ist die größte regulatorische Hürde in der Lebensmittelbranche genommen – eine Hürde, an der viele Wettbewerber scheitern – und das Risiko für Investoren wird erheblich gesenkt.

Die Zielgruppe ist klar definiert: berufstätige Mütter aus der Mittel- und oberen Mittelschicht in den Städten Kenias. Sie sind gut informiert, digital erreichbar und qualitätsbewusst. Doch auch für sie muss das Produkt erschwinglich sein, denn das Familienbudget deckt Miete, Schulgebühren, Fahrtkosten und oft auch die Unterstützung von Eltern und Geschwistern ab. Tiny Tummies Harvest strebt daher kein Luxusprodukt für wenige an, sondern bewährte Qualität zu einem Preis, der den täglichen Einkauf ermöglicht.

Diese Frauen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie arbeiten als Lehrerinnen, Krankenschwestern, Beamtinnen, Bankangestellte, Ingenieurinnen oder Unternehmerinnen, und nicht wenige von ihnen sind die ersten in ihrer Familie, die einen Hochschulabschluss haben. Morgens bringen sie ihr Kind in die Kindertagesstätte, tagsüber tragen sie Verantwortung am Arbeitsplatz und abends zu Hause. Sie haben wenig Zeit, gehen aber keine Kompromisse ein, wenn es um Verantwortung geht. Für die kenianische Gesellschaft sind sie unverzichtbar: Ihr Einkommen sorgt für Stabilität in den Haushalten und finanziert oft die Ausbildung der Geschwister oder die Pflege ihrer Eltern. Sie entscheiden über einen großen Teil der Ausgaben für Lebensmittel, Gesundheit und Bildung und prägen als Vorbilder die nächste Generation. Diesen Müttern das Leben zu erleichtern, stärkt nicht nur die Familien, sondern auch das Rückgrat einer wachsenden Mittelschicht.

Diese Gruppe wächst mit der Urbanisierung und lässt sich direkt über soziale Medien, Kliniken und Mütternetzwerke erreichen. Der Markt selbst ist von Wiederholungskäufen geprägt: Jedes Kind braucht monatelang täglich eine Mahlzeit, und jedes Jahr folgt eine neue Generation. Importierte Marken sind teuer, und lokale Alternativen von bewährter Qualität sind selten.

Kenia ist der Ausgangspunkt, nicht das Ziel. Die Ostafrikanische Gemeinschaft bildet einen gemeinsamen Markt mit mehr als 300 Millionen Menschen. Sobald Marke, Zertifizierung und Vertrieb in Nairobi etabliert sind, lässt sich das Modell auf die Nachbarländer übertragen.

Vor allem aber wird das Unternehmen von einer leidenschaftlichen Gründerin vorangetrieben. Bertha gehört selbst zur Zielgruppe und kennt die Sorgen, Morgenroutinen und Kaufentscheidungen ihrer Kunden aus eigener Erfahrung. Ihr Antrieb ist nicht ein schneller Ausstieg, sondern ein Produkt, dem Mütter vertrauen können. „Ich stelle jede Charge so her, als wäre sie für meinen eigenen Sohn“, sagt sie. „Denn in gewisser Weise ist sie das auch.“

Für Investoren bedeutet dies, dass das Produktrisiko und das regulatorische Risiko weitgehend ausgeräumt sind. Was nun zählt, ist Kapital für den Vertrieb, den Markenaufbau und die regionale Expansion.

Was Investoren daraus mitnehmen sollten

Die Verbrauchermärkte Ostafrikas wachsen mit jeder Geburt und jeder neuen städtischen Familie. Investoren sollten dort über die nächste Fintech-Bewertung hinausblicken und ihr Augenmerk auf Unternehmen richten, die Grundbedürfnisse decken.

Gründer, die das Problem am eigenen Leib erlebt haben, kennen ihre Kunden besser als jede Marktstudie. Wiederholungskäufe und lokale Lieferketten sorgen für stabile Einnahmen und verringern die Abhängigkeit von Importen. Messbare Wirkung – bessere Ernährung in den ersten tausend Tagen – macht solche Unternehmen zudem attraktiv für Impact-Fonds und Entwicklungsfinanzierungsinstitute. Die Risiken sind real, lassen sich aber strukturieren: durch kleine Investitionsbeträge, meilensteinbasierte Finanzierung, Kapital in lokaler Währung und Partner, die vor Ort Verantwortung übernehmen.

„Tiny Tummies Harvest“ ist eine kleine Antwort auf eine große Frage. „Ich habe mit einem Kind an einem Tisch angefangen“, sagt Bertha. „Wenn ich noch ein paar Tausend weiteren Kindern helfen kann, bin ich sehr glücklich.“ Der erste Schritt ist klein. Wie der Markt darauf reagiert, hängt auch davon ab, ob Investoren den Mut haben, sich finanziell daran zu beteiligen.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Erwerb von Aktien eines Unternehmens dar.