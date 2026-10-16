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The Trade Desk Registered (A) - Aktie verliert deutlich -5,13 % - 16.10.2026
Kursbewegung von -5,13 % bei The Trade Desk Registered (A) am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.
The Trade Desk Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.10.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für The Trade Desk Registered (A): Nach einem Rückgang von -2,14 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,13 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Trade Desk Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -34,54 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +1,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in The Trade Desk Registered (A) eine negative Entwicklung von -65,54 % erlebt.
The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,82 %
|1 Monat
|-14,44 %
|3 Monate
|-34,54 %
|1 Jahr
|-74,54 %
Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie
Es gibt 430 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,81 Mrd. € wert.
Tagesvorschau 19. Oktober: Wochenauftakt: Konjunkturtest in China, Auftragslage der Industrie und Bawag-Bilanz
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,91 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,43 %. Snap Inc verliert -5,92 % Roku Registered (A) notiert im Plus, mit +0,42 %.
Die Aktie von The Trade Desk Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -46,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei -29,59 %.
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Ob sich ein Einstieg bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.