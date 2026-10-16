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    Besonders beachtet!

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    Adobe Aktie schwach im Handel - 16.10.2026

    Am 16.10.2026 ist die Adobe Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe Aktie schwach im Handel - 16.10.2026
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Adobe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Die Adobe Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,83 % auf 218,05. Damit verliert die Aktie -6,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Adobe: Nach einem Rückgang von -2,61 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,83 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Adobe in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,66 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um +1,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adobe auf -27,32 %.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,77 %
    1 Monat -2,26 %
    3 Monate +11,66 %
    1 Jahr -23,37 %
    Stand: 16.10.2026, 20:22 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,67 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,61 %. Salesforce notiert im Minus, mit -2,52 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,84 %. Microsoft verliert -2,56 % Oracle notiert im Minus, mit -4,63 %.

    Die Aktie von Adobe erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -24,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,63 %, über 10 Jahre bei 8,65 %.

    Adobe Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Adobe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Adobe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Adobe

    -2,83 %
    +1,77 %
    -2,26 %
    +11,66 %
    -23,37 %
    -58,13 %
    -58,59 %
    +121,07 %
    +4.488,59 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
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