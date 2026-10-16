Microsoft Aktie schwach im Handel - 16.10.2026

Die Microsoft Aktie notiert aktuell bei 468,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,30 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Microsoft Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,46 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +0,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,83 % gewonnen.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat +9,12 % 3 Monate +35,46 % 1 Jahr +6,77 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 16.10.2026, 20:23 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Der jüngste Ausverkauf hat die Angst zurückgebracht. Unter der Oberfläche sind viele Aktien aber längst stark gefallen – und genau daraus könnte jetzt die nächste große Chance entstehen.

Erst Quantencomputing, jetzt KI-Clouds: Gartner erwartet eine massive Marktbereinigung. Mehr als 80 Prozent der Neoclouds könnten ihre Eigenständigkeit verlieren. Profitieren Microsoft, Amazon und Google?

So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Apple notiert im Minus, mit -0,05 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,84 %. IBM verliert -1,39 % Oracle notiert im Minus, mit -4,63 %.

Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,39 %, über 10 Jahre bei 24,61 %.

Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.