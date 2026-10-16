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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie schwach im Handel - 16.10.2026

    Kursbewegung von -2,56 % bei Microsoft am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie schwach im Handel - 16.10.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.10.2026

    Die Microsoft Aktie notiert aktuell bei 468,75 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,30  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die Microsoft Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,46 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +0,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,83 % gewonnen.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,91 %
    1 Monat +9,12 %
    3 Monate +35,46 %
    1 Jahr +6,77 %
    Stand: 16.10.2026, 20:23 Uhr

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -2,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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    Erst Quantencomputing, jetzt KI-Clouds: Gartner erwartet eine massive Marktbereinigung. Mehr als 80 Prozent der Neoclouds könnten ihre Eigenständigkeit verlieren. Profitieren Microsoft, Amazon und Google?

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Apple notiert im Minus, mit -0,05 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,84 %. IBM verliert -1,39 % Oracle notiert im Minus, mit -4,63 %.

    Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,39 %, über 10 Jahre bei 24,61 %.

    Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microsoft

    -2,54 %
    +0,91 %
    +9,12 %
    +35,46 %
    +6,77 %
    +50,66 %
    +79,37 %
    +803,25 %
    +1.965,42 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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