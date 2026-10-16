Dell Technologies Registered (C) Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 16.10.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie ist bisher um -3,77 % auf 405,70€ gefallen. Das sind -15,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Dell Technologies Registered (C): Nach einem Rückgang von -7,32 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,07 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -21,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +275,21 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,91 % 1 Monat -14,85 % 3 Monate +13,07 % 1 Jahr +206,12 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 16.10.2026, 20:23 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,68 Mrd. € wert.

Innerhalb von zwei Handelstagen verlor Dell mehr als 17 % seines Börsenwertes und durchbrach dabei das letzte höhere Tief. Das erhöhte Handelsvolumen begleitete den Rückgang, während die bisherige Aufwärtstrendstruktur aufgelöst wurde.

Innerhalb von zwei Handelstagen verlor Dell mehr als 17 % seines Börsenwertes und durchbrach dabei das letzte höhere Tief. Das erhöhte Handelsvolumen begleitete den Rückgang, während die bisherige Aufwärtstrendstruktur aufgelöst wurde.

Der Chef der amerikanischen Notenbank stoppt den Ausverkauf, Unicredit darf bei der Commerzbank unbegrenzt zugreifen und Indonesien erlebt einen Crash. Ist die Panik vorbei oder nur verschoben?

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,24 %. IBM notiert im Minus, mit -1,39 %. NetApp notiert im Minus, mit -4,88 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -6,35 % HP notiert im Minus, mit -3,16 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 86,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 55,11 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.