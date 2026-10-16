🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShopify AktievorwärtsNachrichten zu Shopify

    Besonders beachtet!

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shopify Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Shopify Aktie bisher Verluste von -4,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.

    Besonders beachtet! - Shopify Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

    Shopify aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Shopify: Der Kurs rutscht um -4,73 % auf 151,34 ab. Es bleibt ungemütlich für Shopify: Nach einem Rückgang von -0,76 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,73 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify Inc.!
    Long
    158,67€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,40€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Shopify in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +41,05 % bestehen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +3,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shopify auf +10,24 %.

    Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,36 %
    1 Monat +33,52 %
    3 Monate +41,05 %
    1 Jahr +13,07 %
    Stand: 16.10.2026, 20:24 Uhr

    Informationen zur Shopify Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,15 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,83 %. Salesforce notiert im Minus, mit -2,52 %.

    Die Aktie von Shopify erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,25 %, über 10 Jahre bei 45,01 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Shopify Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Shopify Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Shopify

    -4,73 %
    +3,36 %
    +33,52 %
    +41,05 %
    +13,07 %
    +204,30 %
    +23,00 %
    +3.821,84 %
    +5.804,80 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJP
    Shopify direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Shopify Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.10.2026 Am heutigen Handelstag muss die Shopify Aktie bisher Verluste von -4,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     