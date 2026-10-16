Shopify Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 16.10.2026

Rote Vorzeichen bei Shopify: Der Kurs rutscht um -4,73 % auf 151,34€ ab. Es bleibt ungemütlich für Shopify: Nach einem Rückgang von -0,76 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,73 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Shopify in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +41,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +3,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shopify auf +10,24 %.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,36 % 1 Monat +33,52 % 3 Monate +41,05 % 1 Jahr +13,07 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 16.10.2026, 20:24 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,15 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,83 %. Salesforce notiert im Minus, mit -2,52 %.

Die Aktie von Shopify erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,25 %, über 10 Jahre bei 45,01 %.

Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Shopify Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Shopify Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.